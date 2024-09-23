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稀有龍宮貝售出了！漁民宜蘭捕獲「16萬賣出」 買家要放生回歸自然

中央社／ 宜蘭23日電
宜蘭林姓漁民（圖）21日在龜山島外海水深約120至200公尺海底中，捕撈到直徑約20公分、高約15公分的稀有活體「龍宮翁戎螺」（俗稱龍宮貝），將待買家收購。圖／林姓漁民提供（中央社）
宜蘭林姓漁民（圖）21日在龜山島外海水深約120至200公尺海底中，捕撈到直徑約20公分、高約15公分的稀有活體「龍宮翁戎螺」（俗稱龍宮貝），將待買家收購。圖／林姓漁民提供（中央社）

宜蘭縣林姓漁民日前捕撈到稀有活體「龍宮翁戎螺」（俗稱龍宮貝）待價而沽，今天以新台幣16萬餘元售出，買家要求將龍宮貝載運到捕獲附近海域放生，讓龍宮貝回歸海洋懷抱。

林姓漁民向中央社記者表示，今天有3、4名買家出價超過新台幣10萬元，下午已決定賣給出價最高16萬餘元的買家，待確認匯款後，明天就會將龍宮貝載運到捕獲海域附近放生。

林姓漁民說，由於買家都與兒子聯繫，他不清楚對方身分，不過，他透過兒子向買家表達若不放心，可以請宜蘭縣頭城區漁會總幹事陳秀暖同行見證放生過程，他也會錄影提供給買家確認。

國立台灣博物館上午透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁表示，不同物種各有適合的環境，建議不要私藏，遵循不捕殺、不干擾與不破壞原則等，讓它們回歸自然，才能確保未來世代也能享有這些資源。

林姓漁民告訴中央社記者，他之前也曾捕獲龍宮貝，賣得6萬元，21日他在距龜山島約1小時航程海域，捕撈到的活體龍宮貝較先前大，寬約20公分、高約15公分。龍宮貝有價值且非保育類，不可能讓它回歸自然，只要價格合理他就賣，希望不要低於先前販售的6萬元。

博物館 宜蘭 放生 漁民 龜山島

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