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基隆凌晨淹水…謝國樑下午勘災 綠營問「淹水時人在哪裡？」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域淹水，市長謝國樑下午前往勘災，指示各區公所協助民眾申請補貼。圖／基市府提供
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域淹水，市長謝國樑下午前往勘災，指示各區公所協助民眾申請補貼。圖／基市府提供

基隆市今天凌晨下豪雨，2小時雨量最高108毫米，南榮路等地淹水。不少商家早上開店才發現進水，也有車主無奈的用杯子舀出車內的積水。民進黨議員質疑半夜淹水時，為何不見市長謝國樑身影？謝國樑下午勘災時說，各區公所會協助受災戶申請補貼。

工務處表示，依據中央氣象署統計資料，基隆22日午夜至23日凌晨，2小時雨量約達108毫米，造成南榮河、西定河及基隆河水升高，造成河岸的南榮路、西定路及尚仁街積淹水。短延時強降雨趨緩後，積淹水逐漸消退。

南榮路的商家說，因為沒有發布颱風警報或收到其他預警消息，昨晚打烊後沒有做防範水災的準備，今早去開店時，發現店內進水，造成商品、機具泡水，覺得很無奈。

南榮路部分路段淹水超過半個輪胎高度，灌進車內。有車主上午去開車時，發現踏墊處仍有積水，無奈的用杯子，慢慢的把車內的積水舀出車外。

市議員吳驊珈表示，中央氣象署昨天發布基隆豪大雨特報，半夜釀災，有里長說，因未接獲防災指令，來不及發放沙包或提醒里民安裝防水閘門，造成家中積水，電器和家具受，怨聲連連。

市議員鄭文婷說，市府昨晚得知會有強降雨，水災災害應變中心昨晚6點3級開設，通報各單位保持警戒，為何半夜淹水時，不見市長身影，任憑民眾財產泡在水裡？市議員施偉政也說，基隆多處淹水，市府應思考排水設施是否已無法承受極端氣候雨勢，要加強巡查及改善。

謝國樑下午到南榮路勘災時說，市府團隊昨晚超前部署，通知各區公所及工務處完成整備工作，並派人監看水情。午夜雨勢加大，造成低窪地區店家淹水，下午仍可見店家在清理店面，指示各區公所協助受災戶申請補貼。

謝國樑說，南榮路是基隆市區地勢相對低的地區，已指示工務處、消防局等局處成立專案小組，研議防災改善方案。

基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域淹水，市長謝國樑下午前往勘災，指示各區公所協助民眾申請補貼。圖／基市府提供
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域淹水，市長謝國樑下午前往勘災，指示各區公所協助民眾申請補貼。圖／基市府提供
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域淹水，有車主無奈的用杯出舀出車內的積水。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域淹水，有車主無奈的用杯出舀出車內的積水。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域積水嚴重，市府上午派員清理路面和水溝。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域積水嚴重，市府上午派員清理路面和水溝。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域淹水，有車主無奈的用杯出舀出車內的積水。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域淹水，有車主無奈的用杯出舀出車內的積水。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域淹水，民進黨市議員質疑半夜淹水時，為何不見市長謝國樑身影？圖／基隆市議會民進黨團提供
基隆市今天凌晨雨勢力加大，南榮路等地勢較低區域淹水，民進黨市議員質疑半夜淹水時，為何不見市長謝國樑身影？圖／基隆市議會民進黨團提供

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