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致力改善山區步道…太魯閣志工隊搬7、8噸石頭上山 手作修復震壞步道

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
太魯閣步道志工致力於改善山區步道，以人力的方式將石材搬上山，依照步道現況放置石頭。圖／太管處提供
太魯閣步道志工致力於改善山區步道，以人力的方式將石材搬上山，依照步道現況放置石頭。圖／太管處提供

成軍14年的太魯閣步道志工致力於改善山區步道，以人力的方式將石材搬上山，依照步道現況放置石頭。在403地震後，經確認安全無虞，志工隊與太魯閣國家公園管理處人員一行12人，決定前往小奇萊步道「踏石築夢」，一人一袋約7、8公噸花了3天維護，路過的山友也一起幫忙，完成首座高山步道。

太魯閣步道志工自民國99年成軍，改善的足跡包括小奇萊步道、石門山步道、大禮步道、白楊步道、綠水合流、綠水文山步道及砂卡礑步道等，有些志工還帶著小孩一起手作步道。

太管處表示，雖然花蓮403強震震亂原有的生活常規和工作計畫，不過在安全的前提下，今年8月由步道志工和管理處人員共12人前往小奇萊步道，進行3天手作步道的維護工作。

改善工項包括清理原已設置的導水溝，精進地形排水設計，及設置階梯、鋪面改善，有效解決多處路面積水問題；另增設邊坡砌石駁砍，長度總計約11公尺，防止凍拔現象和沖蝕溝加劇，維護步道品質。

太管處指出，步道志工隊與其他類型的志工服勤型態較為不同，高山路遙，施作時需以人力收集、運送現地可用材料，如石材或砂石，得付出相當大的體力勞動，還要多人分工合作。這次小奇萊3天手作步道維護，所需石材總計重量約有7至8公噸。

為讓民眾有機會參與步道維護，太管處宣導「一人一袋一石護步道」，路過的山友也可以自身的力量，協助石材、工具運送，體驗步道維護困難。看到步道旁共同參與運送暫放的石材，回歸成為腳下的步道時，讓大家很有成就感。

太管處呼籲，民眾用行動愛護步道環境，尤其以小奇萊、石門山和合歡北峰等步道是最容易親近的高山步道，也因此承受大量的遊憩壓力；希望遊客以無痕山林為原則，保護山林，不走捷徑、不踩踏箭竹植被、行走在既有步道上等。

太管處在小奇萊步道施作路上發起「一人一袋一石護步道」活動，請路過山友協助徒手運送石材或工具，協助修築步道。圖／太管處提供
太管處在小奇萊步道施作路上發起「一人一袋一石護步道」活動，請路過山友協助徒手運送石材或工具，協助修築步道。圖／太管處提供
太魯閣步道志工自民國99年成軍，改善許多步道，有些志工還帶著小孩一起手作步道。圖／太管處提供
太魯閣步道志工自民國99年成軍，改善許多步道，有些志工還帶著小孩一起手作步道。圖／太管處提供
太魯閣步道志工致力於改善山區步道，以人力的方式將石材搬上山。圖／太管處提供
太魯閣步道志工致力於改善山區步道，以人力的方式將石材搬上山。圖／太管處提供

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