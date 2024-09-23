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基隆轉運站營運商積欠薪水 謝國樑、林右昌誰在甩鍋？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆轉運站營運業者傳積欠員工薪水，基隆市長謝國樑今天說，已研議接管等方案，保障通勤族權益；業者稱9月薪水就會如期發放。聯合報系資料照片
基隆轉運站營運業者傳積欠員工薪水，基隆市長謝國樑今天說，已研議接管等方案，保障通勤族權益；業者稱9月薪水就會如期發放。聯合報系資料照片

基隆前市長林右昌任內發包，負責基隆轉運站營運的廠商積欠員工薪水。基隆市長謝國樑今天說，已研議包商倒閉如何接管，保障通勤族權益。國民黨主席朱立倫指這是林留下的爛攤子。林陣營回應，謝遇到問題就甩鍋，奉勸當個負責任的成年人。

基隆城際轉運站7月1正式啟用，負責營運的廠商美得泰先進醫護管理顧問公司，是上櫃公司樺晟電子的子公司。有員工在臉書貼文，指2個月沒拿到薪水，公司要他們簽「薪資延後給付同意書」，但到了9月20日「錢還是沒有下來」。

樺晟電子今天表示，同仁薪資發放延遲，首先要對帶給同仁的不便表示歉意。目前部分延遲薪資陸續發放，公司會確保9月的薪資如期發放。新事業體即將運作，並有穩定租金收入。基隆轉運站目前營運正常，未來也會確保日常營運及各項服務順利運行。

謝國樑和朱立倫今天參加國民黨基隆市婦女會活動時，媒體詢問謝國樑，林右昌任內找來的轉運站管理包商出狀況，是不是形同把問題甩鍋給他？

謝國樑說，市府今早緊急開會討論因應方案，因為城際轉運站是基隆重要的轉運據點，如果唱空城計，或者是停止運作，會影響到大量的通勤族。

謝國樑表示，已要求市府交通處儘快去跟廠商釐清問題，如果對方真得已經做不下去了，就是要倒掉了，市府要及早因應。明年度的預算部分，今早也跟主計單位開會，後續若廠商萬一倒閉，要如何接管。

謝國樑認為，有關轉運站的狀況，是非黑白大家都看得很清楚。他從今年4月就不斷地告訴大家，包商是有問題的，是沒有經驗的，很可惜基本上民進黨不斷的幫企業護航。現在已經看得到問題慢慢浮現，市府團隊會積極的、緊急的把通勤問題處理好，希望不要開天窗。

朱立倫表示，相信林右昌自己看得很清楚，不論大日的行賄案，再到轉運站的包商問題，這樣子的「扯濫汙」，會造成基隆市產或者基隆市民權益傷害。如果按照民進黨的標準，林應該早就被罷免好多次了。

朱立倫說，不管是大日的問題，或者是轉運站的問題，大家都希望由謝國樑好好認真的去解決這些問題。謝國樑能解決林右昌過去留下的爛攤子，這是基隆之福。如果有人還要用惡罷的方式、用政治對抗的方式，這是在傷害基隆、破壞基隆。

林右昌任內的市府發言人游本明今天說，謝國樑現在只有兩招，就是偷偷收割跟抹黑甩鍋。林右昌已經卸任快2年了，謝遇到問題就甩鍋，奉勸謝國樑當一個負責任的成年人。

基隆轉運站營運業者傳積欠員工薪水，基隆市長謝國樑今天說，已研議接管等方案，保障通勤族權益；業者稱9月薪水就會如期發放。聯合報系資料照片
基隆轉運站營運業者傳積欠員工薪水，基隆市長謝國樑今天說，已研議接管等方案，保障通勤族權益；業者稱9月薪水就會如期發放。聯合報系資料照片
基隆轉運站營運業者傳積欠員工薪水，基隆市長謝國樑今天說，已研議接管等方案，保障通勤族權益；業者稱9月薪水就會如期發放。聯合報系資料照片
基隆轉運站營運業者傳積欠員工薪水，基隆市長謝國樑今天說，已研議接管等方案，保障通勤族權益；業者稱9月薪水就會如期發放。聯合報系資料照片

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