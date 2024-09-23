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花蓮銅門國小成食米學園 插秧、做香蕉飯體驗米飯文化

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
農糧署東區分署連續3年輔導銅門國小參與「食米學園計畫」，在課程中導入食米教育，培養從小愛吃米食、友善環境的飲食習慣。記者王思慧／攝影
農糧署東區分署連續3年輔導銅門國小參與「食米學園計畫」，在課程中導入食米教育，培養從小愛吃米食、友善環境的飲食習慣。記者王思慧／攝影

農糧署東區分署連續3年輔導銅門國小參與「食米學園計畫」，在課程中導入食米教育，培養從小愛吃米食、友善環境的飲食習慣。今天由老師帶領學童插秧體驗，體會稻農的辛苦，也藉由動手做太魯閣族傳統美食「香蕉飯」，認識米食與部落文化，學生們都玩得不亦樂乎，吃起香蕉飯直呼「很順口好吃」。

銅門國小師長在教室後面設置一小塊農田，購買秧苗提供學生插秧體驗，中高年級學生穿起雨鞋或打赤腳，彎著腰將一個個秧苗插在土裡，大家都感覺很新鮮也很有趣。學生馮介說，「以前沒有插秧過，可以踩泥巴很好玩」，也更了解種稻的程序，期待3個多月後長成黃澄澄的稻米。

校方還安排香蕉飯製作體驗，在部落阿嬤的指導下，大家把糯米、切塊的香蕉包進香蕉葉裡，再用線在兩端綁起來，並交給老師用電鍋蒸熟。香蕉飯跟著營養午餐一起吃，讓學生吃了讚不絕口，五、六年級學生江奇穎、梁恩傑說，香蕉飯很香甜，吃起來順口，想一口接著一口，更有「愛心的味道」。

農糧署東區分署長林美華表示，在各個學校推動食米學園，讓食米教育向下扎根，學童從小培養吃米的習慣，也能了解在地好米。這次香蕉飯用的是糯米，跟學生在家吃的米不一樣。希望讓學生了解，米食為主的飲食習慣，也包含在地的米食文化，盼學生將吃在地最新鮮、當季的習慣帶回家裡，拓展食米的精神。

林美華指出，台灣稻米品質優良，不管是日本、新加坡、加拿大等，都有外銷的情況，其中花蓮米在台灣人的心目中是最好的稻米來源，內銷不管是價格或數量，都能自給自足，市場十分穩定。

針對中國大陸自9月25日起，34項農產品恢復課稅，林美華說，花蓮應該只有文旦柚較受影響，這幾年農糧署推動「產銷三支箭」包含國外行銷、國內促銷、加工，文旦柚產品行銷穩定，所有農產品出口都有檢疫規範，都有輔導農友須符合出口地的規範。今年花蓮文旦柚差不多銷售完畢，未來與農改場合作，輔導農友加強外銷果園溯源管理等，讓衛生安全更符合國人與外銷的需求。

銅門國小五、六年級學生江奇穎（右）、梁恩傑（左）說，香蕉飯很香甜，吃起來順口，想一口接著一口，更有「愛心的味道」。記者王思慧／攝影
銅門國小五、六年級學生江奇穎（右）、梁恩傑（左）說，香蕉飯很香甜，吃起來順口，想一口接著一口，更有「愛心的味道」。記者王思慧／攝影
銅門國小安排香蕉飯製作體驗，大家把糯米、切塊的香蕉包進香蕉葉裡，再用線在兩端綁起來，並交給老師用電鍋蒸熟。記者王思慧／攝影
銅門國小安排香蕉飯製作體驗，大家把糯米、切塊的香蕉包進香蕉葉裡，再用線在兩端綁起來，並交給老師用電鍋蒸熟。記者王思慧／攝影
銅門國小動手做太魯閣族傳統美食「香蕉飯」，認識米食與部落文化，學生們都玩得不亦樂乎。記者王思慧／攝影
銅門國小動手做太魯閣族傳統美食「香蕉飯」，認識米食與部落文化，學生們都玩得不亦樂乎。記者王思慧／攝影
銅門國小師長在教室後面設置一小塊農田，購買秧苗提供學生插秧體驗，學生都覺得很有趣。記者王思慧／攝影
銅門國小師長在教室後面設置一小塊農田，購買秧苗提供學生插秧體驗，學生都覺得很有趣。記者王思慧／攝影

文旦 香蕉

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