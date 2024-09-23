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台博館盼龍宮貝回歸自然 捕獲漁民：不可能

中央社／ 宜蘭23日電

宜蘭縣林姓漁民捕撈到稀有活體「龍宮翁戎螺」（俗稱龍宮貝），台博館盼野生物種回歸自然，但林姓漁民今天表示，龍宮貝有價值，只要價格合理他就賣，不可能讓龍宮貝回歸自然。

國立台灣博物館上午透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁表示，不同物種各有適合的環境，建議不要私藏，遵循不捕殺、不干擾與不破壞原則等，讓它們回歸自然，才能確保未來世代也能享有這些資源。

台博館說，龍宮貝是目前最大翁戎螺科物種，主要棲息於西太平洋深海，台灣多記錄於東北角，外型與宮殿相似，特徵為殼口有細長裂縫，長達貝殼周緣一半，被認為是相當古老的形態特徵，對貝類演化歷史研究具重要意義，整個家族可追溯到寒武紀就已出現在地球上。

林姓漁民告訴中央社記者，他之前也曾捕獲龍宮貝，賣得新台幣6萬元，21日他在距龜山島約1小時航程海域，捕撈到的活體龍宮貝較先前大，寬約20公分、高約15公分，現正在網路販售。

他說，不可能捐出龍宮貝，畢竟出海1趟要6、7小時，還花不少油錢，如果是捕到綠蠵龜等保育類動物他會放生，但龍宮貝有價值且非保育類，不可能讓它回歸自然，只要價格合理他就賣，希望不要低於先前販售的6萬元。

林姓漁民表示，他不懂如何養龍宮貝，這2天和妻子整晚在家沒睡守著，擔心水溫不夠低，不時去便利商店買冰塊，讓水溫能維持在攝氏16度、17度。

宜蘭縣頭城區漁會總幹事陳秀暖表示，尊重台博館看法，但如果有緣人願蒐藏養殖，對龍宮貝也是另一種保護。

宜蘭 漁民 特徵

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