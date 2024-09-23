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待買家收購…宜蘭漁民捕獲龍宮貝 台博館盼「回歸自然」

中央社／ 台北23日電
龍宮翁戎螺標本。圖／國立台灣博物館臉書
龍宮翁戎螺標本。圖／國立台灣博物館臉書

有宜蘭漁民日前於龜山島外海捕撈活體「龍宮翁戎螺」（俗稱龍宮貝），待買家收購。台博館曾展出並吸引50萬人參觀，今天透過臉書介紹龍宮翁戎螺知識，盼望野生物種回歸自然。

國立台灣博物館今天透過臉書（Facebook）表示，台灣漁民在1968年於東沙群島附近首次發現龍宮翁戎螺。1969年基隆漁船又撈獲，其中2枚活體送至博物館，並經由當時台灣大學教授林朝棨鑑定後於博物館展出，帶動台灣貝類研究熱潮。

龍宮翁戎螺為目前最大的翁戎螺科物種，台博館指出，其特徵為殼口具有一條細長的裂縫，長達貝殼周緣的一半，被認為是相當古老的形態特徵，對貝類演化歷史的研究具有重要意義，整個家族可追溯至寒武紀就已經出現於地球上。

台博館呼籲，由於龍宮翁戎螺生活於深海，對其生態了解仍然有限。在考量商業利用和潛在利益前，社會應更關注不影響其族群和生態平衡的重要性。野生動物屬於大自然，整個種群的健康與繁衍至關重要，讓龍宮翁戎螺在所屬的自然環境中持續繁衍，才是真正的守護。

台博館表示，不同的物種各有其適合的環境，建議不要私藏，如過去在2017、2020年均曾發生漁民捕撈後試圖養殖，卻造成龍宮翁戎螺死亡的案例，不僅可能對物種造成傷害，也可能對生態系統帶來更大的影響。遵循不捕殺、干擾、破壞等原則，讓它們回歸自然，才能確保未來世代也能享有這些資源。

台博館本館3樓的「發現台灣—重訪台台博物學與博物學家的年代」展覽中現也展出龍宮翁戎螺藏品，另可透過龍宮翁戎螺典藏3D掃描一窺其面貌。

博物館 漁民 特徵

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