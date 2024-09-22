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蘭陽媽祖文化節圓滿落幕 上千名信眾夾道恭迎媽祖回鑾南天宮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
上千信眾恭迎媽祖回鑾，返回南天宮。圖／縣府提供
上千信眾恭迎媽祖回鑾，返回南天宮。圖／縣府提供

2024蘭陽媽祖文化節第3天，遶境隊伍回鑾到起點，縣府原計畫安排在進入南方澳市區時，要讓信眾可以一次鑽三個轎腳，此乃首創之舉，民眾也沒試過殷切期待，最後因雨勢不斷，仍只維持一轎，晚間上千人護送媽祖回到南天宮舉辦回鑾大典，為活動劃下圓滿句點。

統計遶境隊伍行經10個鄉鎮市、海陸遶境總里程數209.35公里，參與人數10萬8000人次，規模盛大。今天活動進入最後一天，遶境隊伍從羅東鎮起駕行經冬山鄉、蘇澳鎮，上千名隨香信眾一路簇擁跟隨，跟著媽祖行腳蘭陽。

鑽轎腳隊伍人龍再現，羅東鎮與冬山鄉市區更被人潮擠得水洩不通，傍晚隊伍回到起點南方澳，大批信徒已經恭候多時。

縣長林姿妙表示，今年規畫多項專屬限定好康，例如開放民眾登船加入海上遶境行列，還有「集章趣」可兌換獨家限量紀念品，成功吸引上千名信眾跟隨媽祖遶境，民眾充分體驗宜蘭年度宗教盛事，把「海陸巡安遶境」塑造成特色的宗教節慶亮點。

活動還有紀念保溫杯「媽祖慈杯」供民眾兌換，有人領到慈杯開心拍照留念並表示，首次參加海陸遶境，是非常難得的體驗，沿途感受到宜蘭人的熱情招待，到處都設有點心站不怕餓肚子，縣府還貼水安排專人照料，明年想再來參加。

縣長林姿妙等人回到南天宮舉辦回鑾大典，為活動劃下圓滿句點。圖／縣府提供
縣長林姿妙等人回到南天宮舉辦回鑾大典，為活動劃下圓滿句點。圖／縣府提供
蘭陽媽祖今天回鑾，縣政府原計畫安排在進入南方澳市區時，要讓信眾可以一次鑽三個轎腳，最後因雨勢不斷，仍只維持一轎。圖／民眾提供
蘭陽媽祖今天回鑾，縣政府原計畫安排在進入南方澳市區時，要讓信眾可以一次鑽三個轎腳，最後因雨勢不斷，仍只維持一轎。圖／民眾提供
「媽祖慈杯」只送不賣，吸引民眾踴躍集章兌換限量紀念品。記者戴永華／攝影
「媽祖慈杯」只送不賣，吸引民眾踴躍集章兌換限量紀念品。記者戴永華／攝影

媽祖 羅東 遶境

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