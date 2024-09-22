花蓮北區恐下強降雨、易有坍方 蘇花公路不排除預警性封路

受熱帶性低氣壓與低壓帶影響，中央氣象署針對花蓮縣發布大雷雨即時訊息，以及大雨特報，更針對三棧溪、砂婆礑溪（水源地）發布災防告警，溪水可能暴漲。交通部公路局依據氣象署雷達回波圖資，預判蘇花公路和平至崇德路段易有坍方，不排除預警性封路。

花蓮403地震後，蘇花公路邊坡狀況不穩定，受午後熱力作用下，山區易有對流雲系發展，常有短延時強降雨，造成蘇花和平至崇德路段，多次且多處坍方及土石流，讓用路人安全受到威脅，也造成交通中斷。

公路局東區養護工程分局指出，依氣象署今天下午雷達回波圖情資，強對流回波有朝和仁車站至崇德路段移動趨勢，預判回波強度將達50dBZ以上，為維護用路人安全，蘇花公路和平至崇德路段將不排除實施預警性封路。

另外，氣象署針對花蓮三棧溪、砂婆礑溪（水源地）發布災防告警，此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

東區養護工程分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。