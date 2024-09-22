宜蘭梅花湖風景區驚見具攻擊性強毒虎頭蜂 民眾嚇喊快拆蜂巢
宜蘭縣知名的梅花湖風景區每天進出人潮多，最近冬山鄉公所正舉辦「月亮什麼冬冬」更是吸引遊客，卻有人發現位於環湖道路靠近英雄祠上方樹枝，結了一個黑腹虎頭蜂巢，虎頭蜂具強毒及攻擊性，縣府已拉起警示線，提醒民眾不要逗留或驚擾該區域，預計23日進行移除。
縣政府農業處於20日下午接獲工旅處通知，環湖道路英雄祠上方有虎頭蜂蜂巢，由於梅花湖位於冬山鄉，鄉公所也在臉書粉專公告，「梅花湖環湖道路靠近英雄祠上方，發現黑腹虎頭蜂巢。此蜂具強毒性與攻擊性，請勿靠近，避免逗留或驚擾該區域」。
消息一出，經常在梅花湖環湖道路運動健身的民眾擔心遭到攻擊蜂螫叮咬，發生危險，紛紛在臉書留言「都看到蜂巢了，怎麼不趕快移除」，「環湖步道很靠近人走行動的區域」，「拉起警示線就可以免責了嗎？」，「不趕快移除的話，早晚會出事的」。
農業處表示，時序進入秋天，虎頭蜂出沒高峰，也正是培育蜂王、雄蜂的繁殖期，縣府已經在蜂巢區前後200公尺封閉3天，民眾若進到巢區時請不要慌張喧擾，快步離開即可，千萬不要做出揮打動作，縣府預計23日進行移除蜂巢作業，屆時會短暫封閉現場。
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