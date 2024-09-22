羅東全齡風雨樂活館完工！總裁監工追加預算 民眾讚好美

宜蘭經常下雨，全球知名潛水衣製造商薛長興企業集團總裁薛丕拱幾乎每天到羅東運動公園走路健身，有感於下雨外出運動不便，薛長興捐贈7730萬元給縣府興建一座「全齡風雨樂活館」，施工期間薛總裁幫忙「監工」又追加預算，工程提早3個月完工，承包商最近拆除圍籬，整體建築外觀相當吸睛，路過民眾看到直呼：好美。

位於羅東運動公園的薛長興全齡風雨樂活館，場館占地5748平方公尺，規劃白色圓型雨遮的半開放式多功能運動空間，並結合滑梯、爬網及轉盤等各類遊具設施，廣場空地可做健康操、土風舞等運動，讓兒童、長者都能共享同樂，全年齡層的民眾免除風吹日曬感受運動樂趣。

因應宜蘭多雨天候，設置鋼構頂棚，但沒有牆面以利通風，工程於去年11月開工，原計畫今年底完工。由於民眾對於這座全齡風雨樂活館的期盼殷切，加上薛丕拱總裁每天前往運動期間也關心工程進行狀況，其實原本補助縣府6500萬元，又來薛總與縣府覺得部分工程須再調整，於是又追加1200多萬元，使總經費到達7730萬元，縣府與承包商為呼應民眾期盼，全力趕工，終於提早3月完工。

縣立體育場表示，很感謝90幾歲的薛總裁補助這項工程，他經常會來看看關心，大家不敢懈怠努力配合，幾天前拆除圍籬，露出新穎建築外觀，吸引很多民眾拍照貼網或詢問何時啟用？縣府接下來申請使用執照及進行場地復原，完成功能測試後預計今年底可以啟用。