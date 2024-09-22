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花蓮瑞穗鄉監視器不足恐現治安漏洞 縣議員推動10處裝設

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣瑞穗鄉路口監視器密度不足，瑞穗鄉長吳萬德（左）、縣議員胡仁順（左三）等人到鄉內多處路口會勘，預計年底增設10處監視器。圖／花蓮縣議員胡仁順服務處提供
花蓮縣瑞穗鄉路口監視器密度不足，瑞穗鄉長吳萬德（左）、縣議員胡仁順（左三）等人到鄉內多處路口會勘，預計年底增設10處監視器。圖／花蓮縣議員胡仁順服務處提供

花蓮市區路口監視器密度高，但其他鄉鎮裝置不足，瑞穗鄉近期常有車禍、治安問題，卻因監視器不足，找不到肇事人車。花蓮縣議員胡仁順接獲陳情，與瑞穗鄉長吳萬德、縣警局代表到多個路口會勘，預計今年底將裝設10處以上監視器，以維護安全。

瑞穗鄉公所表示，瑞穗鄉路口監視器密度不足，加上住家、商店與人車不密集，若發生車禍或治安事件，沒有監視器畫面，而想要靠商店、住家監視器或行車記錄器找到肇事者，肇事原因也不好查明，因此鄉公所接到許多鄉親的要求，希望能裝設路口監視器，也向議員民代陳情。

胡仁順表示，縣府沒有為縣警局編列固定的監視器裝設預算，因此地方鄉鎮公所需靠議員協助，才有機會裝設路口監視器。花蓮市區議員多，裝設機會高，中南區腹地廣大卻少人協助，鄉公所資源不足下爭取經費裝設較辛苦。

胡仁順說，雖然瑞穗不是自己的選區，但有需要幫忙的地方，一定義不容辭相助；這次會勘確認10多處需要建置路口地點，也希望能讓瑞穗鄉親們安心生活。

吳萬德表示，這次會勘先選定過去發生過車禍，甚至有民眾失去生命，卻都沒有路口監視器的點。鄉鎮因住戶分散，也很難有居家、商店監視器或是行車記錄器可協助，因此難以找到肇事者，甚至許多路口車禍也難以判斷肇責，希望路口監視器能儘速裝設完成，保障鄉親安全。

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