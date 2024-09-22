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花蓮北昌市場爭取2億元改建 蓋4層樓有停車場可出租

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉北昌市場市場老舊、停車空間不足影響攤商進駐，鄉公所爭取與自籌約2億元經費改建。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉北昌市場市場老舊、停車空間不足影響攤商進駐，鄉公所爭取與自籌約2億元經費改建。記者王思慧／攝影

花蓮縣吉安鄉北昌村人口約1萬人，當地北昌市場使用至今40多年，市場老舊、停車空間不足影響攤商進駐。鄉公所向中央提案「北昌公有市場創商形塑計畫」，爭取與自籌約2億元經費，將興建4層樓建築，其中3、4樓作為停車場，停車格約有50餘格，可提供民眾租用，盼提升北昌市場及周圍區域經濟效益。

鄉公所指出，吉安鄉北昌人口密度高，老舊北昌傳統市場需轉型，向國發會「花東地區永續發展基金」提案「傳統市場展新味—北昌公有市場創商形塑計畫」，研擬市場多元使用。規畫1樓為傳統市場，ㄉ樓有商場、社區教室與圖書室等，3、4樓則是停車場，其中2樓會有商場、社區教室與圖書室，會招商哪些型態、類型的業者都還要討論，需等正式內容才會確定。

吉安鄉長游淑貞表示，北昌村鄰近花蓮市，市場周邊道路狹窄，沒有合適地點能興建停車場，決定在改建後的北昌市場3樓與頂樓興建停車場，規畫鐘點、月租或年租方式收費，停車格數可達50幾格。

游淑貞說，新北昌市場爭取花東基5500萬元，自籌款1億5000萬元，獲得縣長徐榛蔚同意挹注，期許明年可以順利取得設計規畫完成，並動工興建，縣鄉協力建設。

鄉公所建設課長吳印浴表示，改建後市場有3樓半，面積達1885平方公尺，現在在規畫設計階段，還需要申請執照、提報核定，最快明年才會動工，工期約1年。

吳印浴說，之前鄉公所有與市場攤商溝通，同意改建，攤商要求臨時安遷與優先保留攤位，評估附近有塊空地，可以讓攤商暫時遷移過去。目前北昌市場有兩間店舖承租使用，也有幾家攤商，過去曾耐震補強，不過環境仍老舊，需要改建升級。

在北昌市場拜攤的郭姓豬肉商說，改建需要要花一段時間，希望鄉公所能找地方讓攤商能繼續做生意，期待新北昌市場再出發。

花蓮吉安鄉北昌市場市場老舊，鄉公所爭取與自籌約2億元經費改建。郭姓豬肉攤商希望鄉公所能找地方讓攤商能繼續做生意。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉北昌市場市場老舊，鄉公所爭取與自籌約2億元經費改建。郭姓豬肉攤商希望鄉公所能找地方讓攤商能繼續做生意。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉北昌市場市場老舊、停車空間不足影響攤商進駐，鄉公所爭取與自籌約2億元經費，將興建4層樓建築，其中3、4樓作為停車場，停車格約有50餘格，可提供民眾租用。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉北昌市場市場老舊、停車空間不足影響攤商進駐，鄉公所爭取與自籌約2億元經費，將興建4層樓建築，其中3、4樓作為停車場，停車格約有50餘格，可提供民眾租用。圖／吉安鄉公所提供

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