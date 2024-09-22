人物開箱／劉汶琪壯遊東非參與教育

基隆市國小校長劉汶琪65歲屆齡退休後，出任樂齡學習優質中心執行長。原本打算65歲退休出國玩65天，後來配合國際旅遊交換住宿組織在肯亞開年會，決定先去東非3國30天，除了遊玩、開會，還去烏干達和平學校任教；10月再遊歐洲30天，加上來回天數，完成樂齡壯舉。

劉汶琪今年2月1日屆齡退休，在中山國小推展國際教育時加入台灣國際旅遊交換住宿和平促進協會（Servas Taiwan）。

Servas國際總會每2年辦一次世界年會，今年8月相約肯亞相聚，正逢劉汶琪規畫退休行程，改變旅遊計畫一併納入。她先和協會成員組團到肯亞參加為期5天的年會，並規畫長達30天旅程；年會前先遊歷肯亞，欣賞動物大遷徒及大自然美景，會後轉往烏干達，參加當地由國際民間社團籌辦類似營隊的和平學校，陪伴學生上課。

劉汶琪為烏干達的孩子設計「紅包許願」課程，告訴他們台灣過年包紅包、貼春聯習俗，她先發空紅包給學生們創作，鼓勵他們作畫許願，有人畫上房子、汽車、機車或腳踏車，但也有人畫了媽媽，說希望媽媽快樂。和平學校結業式後，一群人驅車前往坦尚尼亞，指導當地女學生做月事棉，還贊助學校建女廁，坦尚尼亞電視新聞出現她的特寫畫面，成了難得的回憶。

東非3國待了30天，劉汶琪約花16萬元。她說，在非洲看到壯觀的動物生態和山川美景，同時發現貧窮國家的困境，但也看到非洲人民堅韌的生命力，回來讓她更珍惜台灣的幸福。