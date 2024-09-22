宜蘭礁溪溫泉公園泡腳池 散熱故障待修 2池暫沒水

宜蘭礁溪溫泉公園設有免費的戶外泡腳池，是許多旅客到礁溪的第一站，日前泡腳池水量卻乾涸。縣府工商旅遊處表示，初步研判是散熱風扇出問題，已先關閉恢復水位，明天修復。

礁溪溫泉公園占地5.02公頃，設有溫泉會館、遊客中心、森林風呂湯屋、溫泉泡腳池等；離礁溪火車站約500公尺，和轉運站只有一街之隔，每年吸引約20萬人次。

民眾在臉書社團「我是礁溪人」發文，表示礁溪溫泉公園的泡腳區疑似因為水系統壞掉，沒有出水，不知何時才能修好，狀況已持續好幾天，質疑管理單位疏於管理。

李姓遊客表示，一般到宜蘭玩第一站是礁溪，礁溪第一站就是溫泉公園免費泡腳池，漫長車途後無法泡腳休息很可惜。

工旅處遊憩管理科表示，前晚請廠商檢查，初步發現是供水變頻器的散熱風扇故障，為避免水溫過高，系統會自動關閉出水口；廠商先切斷散熱風扇與出水的連動，讓出水口正常出水。目前大部分的泡腳池可正常使用，僅2、3池還沒有出水，昨天遊客已可泡腳休息。

遊憩管理科指出，散熱風扇應屬機器老舊故障，並非溫泉水出問題或其他特殊狀況，更換風扇就能恢復正常；市面上的風扇汰換材料要等上班日叫貨，已請明天更新。