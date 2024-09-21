配合各項旅遊補助 東縣府10月至年底推出多場演唱會

台東縣政府9月起推出「預約台東假期」方案旅遊補助，以及中央政府的住宿補助延長至11月底，台東縣政府呼籲民眾到台東旅遊，10月底開始有接連演唱會。

花蓮「0403」大地震後，對台東觀光造成極大影響，為鼓勵遊客深度玩台東，台東縣政府邀集合法旅行社業者共同推出「預約台東假期」3天2夜套裝遊程，遊客自由搭配入住飯店、旅宿，結合免費半日遊及加價自選行程，2人就成行，每人最低僅花費新台幣1999元起。同時交通部觀光署的住宿每房補助1000元也沿長至11月底。

台東縣政府文化處藝文推廣科長廖蕭龍笙今天告訴中央社記者，從10月底台東有一連串音樂會，民眾可配合利用旅遊補助台東。

音樂盛會從10月26至27日展開，最先登場是大家引頸期盼的「2024池上秋收稻穗藝術節」；田馥甄、許富凱、海子樂團在稻穗滿滿裡「喜豐收．迎風唱」；11月9、10日「嗨！出發吧」海濱公園免費開唱；11月23、24日森林公園登場「Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節」；年底重頭戲12月31日台東跨年晚會「東漂去旅行」一起漂向幸福2025年，場場巨星雲集。