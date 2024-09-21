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基隆老鷹嘉年華安心亞領軍 傾盆大雨難澆熄森巴女郎熱情
基隆海洋老鷹嘉年華今天下午封街大遊行，50組各式表演團體從國門廣場出發，市長謝國樑、城市代言人安心亞等領軍，森巴女郎表演等打頭陣，浩浩蕩蕩沿市區踩街遊行。但突然下起傾盆大雨，不少人淋成落湯雞，熱情不減，也吸引很多民眾圍觀。
今天下午2時起管制交通，基隆市區封街進行老鷹嘉年華大遊行，原本下雨，但開幕活動時雨勢稍緩，沒想到3時出發又下大雨。50組各式表演團體都精心打扮，打造各種人偶、服飾和裝扮等，還是冒雨遊行，十分熱鬧。
謝國樑表示，海洋老鷹嘉年華今年已邁入第14年，活動規模逐年擴大，由最初社區營造成果邁向城市節慶活動，更在去年首度入選交通部觀光署台灣觀光雙年曆全國級活動，顯見各界對於活動的肯定。
謝國樑說，今年除了號召各縣市社區、學校團體共襄盛舉，更擴大邀請到來自日本的表演團體參與，讓活動逐漸邁向國際。此外也邀請到盲人、脊髓損傷等公益團體，以及原住民、新住民等團隊一同響應，展現基隆港灣城市的溫暖有愛。
謝國樑、城市代言人安心亞、立委林沛祥、王鴻薇、議員宋瑋莉與文觀局長江亭玫等帶領民眾展開遊行。但雨愈下愈大，大家撐起雨傘，民眾說「雨像用倒的」，圍觀民眾很多跑去躲雨，但仍有不少人站路邊圍觀，淋得全身濕透也不減熱情。
罷樑志工也到現場舉牌，高喊「10月13日，基隆換新衫」，但沒有發生衝突，過程平和。到下午4點雨勢減緩，很多民眾再加入遊行踩街。
今晚還有多組團隊帶來精采舞台演出，及無人機與煙火秀共同展演，結合「基隆海洋老鷹嘉年華」及「基隆設市100年」元素，500架無人機將排列出屬於基隆的限定3D版圖案，並且搭配電腦光束燈及特效煙火點綴夜空。
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