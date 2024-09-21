以認養代替購買毛小孩 花蓮縣府國慶日辦多項寵物體驗活動

花蓮縣政府流浪動物收容所「狗貓躍動園區」3年前啟用，認養率逐年提升，配合世界動物日及國慶日，縣府舉辦一系列活動，鼓勵民眾認養代替購買，重頭戲10月10日下午在太平洋公園有健走、狂犬病疫苗施打、寵物趣味競賽等，邀民眾帶著毛小孩來參加。

響應世界狂犬病日、世界動物日，花蓮縣府規畫一系列結合動保議題活動，首場活動與遠東百貨花蓮店合作，舉辦「毛孩攝影展&文創動物紙藝展」，展出14幅得獎攝影作品及12件動物紙藝品，9月27日展至10月8日，期間在遠百還有多場次講座、寵物美容體驗營、特色市集、露天電影院等。

重頭戲結合國慶日，10月10日下午2時起在太平洋公園，除了健走可抽大獎，還有寵物趣味競賽、闖關遊戲等，也設有寵物認養區等，邀民眾認養可愛的毛小孩。

花蓮縣動植物防疫所表示，近年來動保議題受到重視，縣府也積極推動相關政策，位於鳳林鎮的狗貓躍動園區於2021年底啟用，目前收容651隻犬貓，認養率從前兩年16、17%，到今年已有24.1%，透過國慶日結合健走及動物保護、防疫，盼鼓勵民眾飼養毛孩以認養代替購買。

此外，花蓮今年狂犬病陽性案例有一波小高峰，縣府今年預計舉辦231場各鄉鎮巡迴施打疫苗，到高風險地區校園防疫衛教，也製作多族語言的宣導音檔、海報，透過鄉鎮市公所清潔隊深入社區宣傳，國慶健走活動當天現場也會有限量的狂犬病疫苗免費施打。