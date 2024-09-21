快訊

獨／不認黃嘉千12道指控 夏克立8點回擊：她才虐待我

暴雨下整天還沒完！11縣市大雨特報 雨神一路轟炸到晚間

獨／黃嘉千字字血淚羅列12項罪狀！慘遭夏克立掐脖痛毆「很爛的媽媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

以認養代替購買毛小孩 花蓮縣府國慶日辦多項寵物體驗活動

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府將於10月10日舉辦國慶健走活動，結合動保議題，邀請民眾當天帶著毛小孩一起來參加。記者王燕華／攝影
花蓮縣府將於10月10日舉辦國慶健走活動，結合動保議題，邀請民眾當天帶著毛小孩一起來參加。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府流浪動物收容所「狗貓躍動園區」3年前啟用，認養率逐年提升，配合世界動物日及國慶日，縣府舉辦一系列活動，鼓勵民眾認養代替購買，重頭戲10月10日下午在太平洋公園有健走、狂犬病疫苗施打、寵物趣味競賽等，邀民眾帶著毛小孩來參加。

響應世界狂犬病日、世界動物日，花蓮縣府規畫一系列結合動保議題活動，首場活動與遠東百貨花蓮店合作，舉辦「毛孩攝影展&文創動物紙藝展」，展出14幅得獎攝影作品及12件動物紙藝品，9月27日展至10月8日，期間在遠百還有多場次講座、寵物美容體驗營、特色市集、露天電影院等。

重頭戲結合國慶日，10月10日下午2時起在太平洋公園，除了健走可抽大獎，還有寵物趣味競賽、闖關遊戲等，也設有寵物認養區等，邀民眾認養可愛的毛小孩。

花蓮縣動植物防疫所表示，近年來動保議題受到重視，縣府也積極推動相關政策，位於鳳林鎮的狗貓躍動園區於2021年底啟用，目前收容651隻犬貓，認養率從前兩年16、17%，到今年已有24.1%，透過國慶日結合健走及動物保護、防疫，盼鼓勵民眾飼養毛孩以認養代替購買。

此外，花蓮今年狂犬病陽性案例有一波小高峰，縣府今年預計舉辦231場各鄉鎮巡迴施打疫苗，到高風險地區校園防疫衛教，也製作多族語言的宣導音檔、海報，透過鄉鎮市公所清潔隊深入社區宣傳，國慶健走活動當天現場也會有限量的狂犬病疫苗免費施打。

花蓮縣府將於10月10日舉辦國慶健走活動，結合動保議題，邀請民眾當天帶著毛小孩一起來參加。記者王燕華／攝影
花蓮縣府將於10月10日舉辦國慶健走活動，結合動保議題，邀請民眾當天帶著毛小孩一起來參加。記者王燕華／攝影

國慶 毛小孩 流浪動物 狂犬病疫苗 花蓮 認養

延伸閱讀

花蓮國慶健走推毛小孩同行 會場設認養攤位

928世界狂犬病日 防檢署籲飼主帶毛小孩打疫苗

民歌慈善音樂會國慶日登場 為憨兒打造照護家園

中秋烤肉毛孩可以吃嗎？獸醫提醒「3飲食禁忌」千萬別犯，嚴重恐致命

相關新聞

影／宜蘭梅花湖13公尺大月亮遭強風吹破已修復 入夜再度點亮

宜蘭冬山鄉公所辦理中秋活動「月亮什麼冬冬」，在梅花湖畔設置1顆高13公尺的大月亮氣球，展出1個半月，然而日前月亮被強力的...

基隆老鷹嘉年華安心亞領軍 傾盆大雨難澆熄森巴女郎熱情

基隆海洋老鷹嘉年華今天下午封街大遊行，50組各式表演團體從國門廣場出發，市長謝國樑、城市代言人安心亞等領軍，森巴女郎表演...

龜山島外海現蹤！宜蘭漁民捕獲稀有「活體龍宮貝」待價而沽

宜蘭林姓漁民今天在龜山島外海捕撈到稀有活體「龍宮翁戎螺」（俗稱龍宮貝），將待買家收購。

以認養代替購買毛小孩 花蓮縣府國慶日辦多項寵物體驗活動

花蓮縣政府流浪動物收容所「狗貓躍動園區」3年前啟用，認養率逐年提升，配合世界動物日及國慶日，縣府舉辦一系列活動，鼓勵民眾...

畫設綠白斑馬線 台東行人走路更安全

台東縣警察局、公路局及地方鄉鎮公所因應道路標誌標線條例修正，積極改善行人專用道，包括縱谷台9線「綠白斑馬線」及市區「行人...

宜蘭礁溪溫泉公園泡腳池沒水 縣府：散熱風扇故障

宜蘭礁溪溫泉公園位於礁溪轉運站附近，設有免費的戶外泡腳池，是許多旅客到礁溪後的第一站，日前泡腳池水量乾涸。縣府工商旅遊處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。