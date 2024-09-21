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龜山島外海現蹤！宜蘭漁民捕獲稀有「活體龍宮貝」待價而沽

中央社／ 宜蘭縣21日電
「龍宮翁戎螺」有著大而穩的圓錐形殼型，宛如龍宮寶殿，因此又稱龍宮貝。 示意圖／聯合報系資料照
「龍宮翁戎螺」有著大而穩的圓錐形殼型，宛如龍宮寶殿，因此又稱龍宮貝。 示意圖／聯合報系資料照

宜蘭林姓漁民今天在龜山島外海捕撈到稀有活體「龍宮翁戎螺」（俗稱龍宮貝），將待買家收購。

林姓漁民告訴中央社記者，今天清晨他駕船到龜山島外海進行底棲拖網作業時，於深約120公尺至200公尺海底中，捕撈到一顆直徑約20公分、高15公分的活體龍宮貝。

林姓漁民表示，20多年來，他在龜山島外海也曾捕撈到龍宮貝，但都較小顆，直徑不到10公分，過去多半都以新台幣3萬元至8萬元出售。今天捕撈的這顆龍宮貝，售價應比較可觀。

龍宮貝收藏家張議顯指出，龍宮貝分布在大陸浙江以東、澎湖與台灣東北海域，售價必須視體型與外觀是否完整良好而決定。

根據海洋委員會台灣百種海洋動物圖鑑資料，「龍宮翁戎螺」有著大而穩的圓錐形殼型，宛如龍宮寶殿，因此又稱龍宮貝。殼表黃紅色上有如火焰般斑紋，殼口有一道裂縫，殼寬可達30公分。牠出現於距今約5億7000萬年至4億9000萬年前的古生代寒武紀，繁盛於中生代，而由新生代開始漸趨絕跡。

售價 宜蘭 漁民 藏家 龜山島

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