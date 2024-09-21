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花蓮國慶健走推毛小孩同行 會場設認養攤位

中央社／ 花蓮縣21日電
為鼓勵民眾領養代替購買，花蓮縣府今年國慶健走活動主打毛小孩同行，會場也設有認養攤位。 情境示意圖／Ingimage
為鼓勵民眾領養代替購買，花蓮縣府今年國慶健走活動主打毛小孩同行，會場也設有認養攤位。 情境示意圖／Ingimage

花蓮縣動植物防疫所統計，近3年公立收容所犬貓認養率持續上升，為鼓勵民眾領養代替購買，花蓮縣府今年國慶健走活動主打毛小孩同行，會場也設有認養攤位。

根據花蓮縣動植物防疫所統計，今年截至9月19日，縣內公立動物收容所犬貓收容量從去年上千隻下降到651隻，認領養數量157隻，認養率24.1％，相較前2年16至17％成長不少。

為鼓勵民眾關心動物保護議題，今年雙十國慶健走活動，花蓮縣府規劃「攜手毛小孩齊步走」主題，會場也設計專屬寵物的趣味活動等，邀請民眾帶著家中毛小孩出門健行。

花蓮縣府指出，9月27日起至10月10日舉辦動物保護系列活動，包含毛孩攝影展、文創動物紙藝展、露天電影院等，10日健走活動當天設有寵物趣味競賽、寵物認養及免費限量狂犬病疫苗施打等攤位。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，今年玉里鎮發生民眾遭狂犬病鼬獾咬傷、已有民眾在野外發現疑似感染狂犬病鼬獾等案例，針對高風險區加強衛教宣導、提供免費施打狂犬病疫苗5場次，盼透過活動向大眾宣導防治狂犬病防治的重要性。

毛小孩 狂犬病疫苗 花蓮

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