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影／宜蘭梅花湖13公尺大月亮遭強風吹破已修復 入夜再度點亮
宜蘭冬山鄉公所辦理中秋活動「月亮什麼冬冬」，在梅花湖畔設置1顆高13公尺的大月亮氣球，展出1個半月，然而日前月亮被強力的東北季風吹破，緊急下架修復，昨晚修補完成重新亮相，花費3萬餘元，後續會適度調整繩索與充氣飽滿度，避免再遭吹破。
冬山鄉公所辦理「月亮什麼冬冬」邁入第5年，前4年都在冬山火車站，今年為了帶動梅花湖的人氣，首度移師湖畔，將去年花費20萬元製作的13公尺大型月亮，設置於梅花湖環湖步道入口附近的湖面上；活動9月12日開始，10月31日結束，每天下午5時半到9時亮燈。
活動開始沒幾天卻發生意外，17日中午梅花湖颳起強風，巨型月亮竟被扯破消氣，公所緊急通知廠商維修。公所觀光所指出，該月亮去年就展出2個多月，部分尼龍布材質可能老化，強風扯動固定巨型氣球的繩索，再扯破布面，破口長度約4公尺。
廠商花4天時間修復，20日晚間公所重新架設修好的月亮，再次點亮後確認可正常運行。觀光所表示，目前是東北季風期間，梅花湖不時有強風，為了避免再次被吹破，會適度放掉月亮內的氣體，不要充太飽，也會稍微放鬆固定用的繩索。
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