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畫設綠白斑馬線 台東行人走路更安全

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市區中山路與正氣路路口鄰近中央市場，以及正氣路觀光夜市，行人穿越量較多，設置「行人專用號誌時相管制燈號」讓行人有無人車衝突的路口通行權。記者尤聰光／攝影
台東市區中山路與正氣路路口鄰近中央市場，以及正氣路觀光夜市，行人穿越量較多，設置「行人專用號誌時相管制燈號」讓行人有無人車衝突的路口通行權。記者尤聰光／攝影

台東縣警察局、公路局及地方鄉鎮公所因應道路標誌標線條例修正，積極改善行人專用道，包括縱谷台9線「綠白斑馬線」及市區「行人專用號誌時相管制燈號」等，打造友善行人環境，提高用路人行車辨識。警方表示，未來隨經費許可下，擴大施改善。

公路局關山工務段長林進芳表示，交通部修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增枕木紋行人穿越道線規範，得塗綠底，提醒車輛減速慢行；十字路口的行穿線與橫交道路的路面邊緣應間距3到5公尺，免得綠燈時，轉彎車輛被A柱擋住視線，撞上正在過馬路的行人。

縣警局則指出，考量市區中山路與正氣路路口鄰近中央市場，以及正氣路觀光夜市，行人穿越量較多，設置行人專用號誌時相管制燈號，每天上午5點時至晚上11點為三時相號誌運作，其餘時段為二時相正常行車管制號誌運作；行人專用號誌時相路口只允許行人通行，車輛均不得通行，讓行人有無人車衝突的路口通行權。

據統計，2024年上半年台東縣發生行人交通事故造成5死47傷，其中65歲以上長者2死17傷為最多，交通事故發生時段多在夜間，事故地點多為台9線、台11線村落周邊，縣警局與公路局及地方鄉鎮市公所合作改善行人專用道。

縱谷台9線的「綠白斑馬線」不僅抗滑係數較高，且更加顯眼好看安全，目前已在學校、醫療院所及火車站前十字或丁字路口的劃設。有居民表示，新的斑馬線很顯眼，搭配交通號誌，明顯感受到往來車輛速度都放慢了。但警方也提醒行人，走在道路上不依標誌、標線、號誌指示，可處新台幣500元罰鍰。

台東縱谷台9線的「綠白斑馬線」不僅抗滑係數較高，且更加顯眼好看安全，目前已在學校、醫療院所及火車站前十字或丁字路口的劃設。記者尤聰光／攝影
台東縱谷台9線的「綠白斑馬線」不僅抗滑係數較高，且更加顯眼好看安全，目前已在學校、醫療院所及火車站前十字或丁字路口的劃設。記者尤聰光／攝影

交通事故 台東 行人

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