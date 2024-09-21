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宜蘭礁溪溫泉公園泡腳池沒水 縣府：散熱風扇故障

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
廠商昨夜緊急修復，目前多數泡腳池可以正常出水。記者陳敬丰／攝影
廠商昨夜緊急修復，目前多數泡腳池可以正常出水。記者陳敬丰／攝影

宜蘭礁溪溫泉公園位於礁溪轉運站附近，設有免費的戶外泡腳池，是許多旅客到礁溪後的第一站，日前泡腳池水量乾涸。縣府工商旅遊處表示，昨晚請廠商檢查，初步研判是散熱風扇出問題，已先行關閉，讓多數泡腳池的水位恢復，下周再叫貨修復風扇。

礁溪溫泉公園的前身是舊礁溪公園（圓山公園），縣府1997年改建為溫泉公園，占地5.02公頃，設有溫泉會館、遊客中心、森林風呂湯屋、溫泉泡腳池等等；由於溫泉公園在火車站以北500公尺，和轉運站更只有一街之隔，每年可吸引約20萬人次。

民眾昨天在臉書社團「我是礁溪人」發文，表示礁溪溫泉公園的泡腳區疑似因為水系統壞掉，沒有出水，不知何時才能修好，該狀況已經持續好幾天，質疑管理單位疏於管理。李姓遊客表示，一般到宜蘭玩第一站是礁溪，礁溪第一站就是溫泉公園的免費泡腳池，漫長車途後無法泡腳休息很可惜。

工旅處遊憩管理科表示，昨日收到消息，先派員到場察看，無法找到問題所在，晚間請廠商檢查，初步發現是供水變頻器的散熱風扇故障，為避免水溫過高，系統會自動關閉出水口；廠商昨晚7時半許先切斷散熱風扇與出水的連動，讓出水口正常出水。

目前大部分的泡腳池可正常使用，僅2、3池還沒有出水，今天上午大批遊客已在泡腳休息。遊憩管理科指出，散熱風扇應屬機器老舊故障，並非溫泉水出問題或其他特殊狀況，更換風扇就能恢復正常；市面上的風扇汰換材料要等上班日叫貨，已請廠商下周一更新。

縣府指出，初步研判是供水變頻器的散熱風扇老舊故障，已請廠商初步排除狀況，下周叫貨修復風扇。記者陳敬丰／攝影
縣府指出，初步研判是供水變頻器的散熱風扇老舊故障，已請廠商初步排除狀況，下周叫貨修復風扇。記者陳敬丰／攝影
礁溪溫泉公園每年吸引20萬人次，泡腳池日前乾涸，民眾質疑管理不善。記者陳敬丰／攝影
礁溪溫泉公園每年吸引20萬人次，泡腳池日前乾涸，民眾質疑管理不善。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 溫泉 火車站

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