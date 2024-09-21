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花蓮重機械救援隊成軍 整合堆高機吊車怪手成救災利器

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣重機械防災協會特殊救援隊今天在花蓮消防訓練大樓成軍。記者王燕華／攝影
花蓮縣重機械防災協會特殊救援隊今天在花蓮消防訓練大樓成軍。記者王燕華／攝影

花蓮縣近年多次發生地震、颱風災害，花蓮縣重機械防災協會特殊救援隊今天成軍，有堆高機、吊車、高空作業車、小山貓等各類重型機械，一旦發生災害，可配合消防局第一時間投入搶救，協助將災害降到最低。

特殊救援隊今天在花蓮消防訓練大樓成軍，由縣長徐榛蔚授旗給重機械防災協會理事長張銘偉，縣議員魏嘉賢、韓林梅、徐子芳、林品仰，吉安鄉長游淑貞等人都到場祝賀。現場展示多輛重機械，包括兩輛造價2600萬元的大型吊車，總值上億元，平時用於各項工程或蓋大樓，未來都是救災救難的利器。

張銘偉在花蓮縣從事勞工安全教育10多年，培育消防、營造、建設等專業人士，有感於花蓮近年面臨重大災害，整合縣內建築、機械等產業人士，籌組協會，更成立特殊救援隊，以教育訓練、防災、救援為三大目標。

張銘偉說，會員包括合億堆高機工程行、巨業起重工程有限公司、九昱有限公司、旺潮工程行及泰鑫水電工程行等業者，都是花蓮人，對家鄉有深厚感情，願意投入救災工作，現有40多輛重機械，將成立兵推中心，發生狀況可第一時間整合，出勤救災。

他表示，現階段以陸域及山域救援為主，像大樓失火會出動吊車，路斷就派怪手清坍，這次0403地震蘇花下清水橋斷掉，就是縣內的吊車迅速抵達現場支援，否則若靠外縣市迢遙來救，恐怕緩不濟急。明年還計畫安排小型船舶訓練，就可加入水域救援。

花蓮縣消防局長吳兆遠說，每次災害發生都會有路斷、交通不便的情況，若要求其他縣市重機械到花蓮，是非常大的考驗。目前縣內有7個民間救難團體，消防局將輔導特殊救援隊取救護等專業訓練課程，預計需要2個月，完成認證程序後報請內政部核備，就可以成為縣內第8支民間救難團體，在災害發生時第一時間支援救災，強化救災網絡也充實救災量能。

花蓮縣長徐榛蔚（左）授旗給花蓮縣重機械防災協會理事長張銘偉，希望協會與消防局未來加強合作，讓災害救援更順利。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）授旗給花蓮縣重機械防災協會理事長張銘偉，希望協會與消防局未來加強合作，讓災害救援更順利。記者王燕華／攝影
花蓮縣重機械防災協會特殊救援隊今天成軍，現場展示多輛重機械，總值上億元，都是未來救災救難利器。記者王燕華／攝影
花蓮縣重機械防災協會特殊救援隊今天成軍，現場展示多輛重機械，總值上億元，都是未來救災救難利器。記者王燕華／攝影
花蓮縣重機械防災協會特殊救援隊今天成軍，現場展示多輛重機械，都是未來救災救難利器。記者王燕華／攝影
花蓮縣重機械防災協會特殊救援隊今天成軍，現場展示多輛重機械，都是未來救災救難利器。記者王燕華／攝影

花蓮 重機

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