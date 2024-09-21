台東縱谷省道綠白斑馬線 變漂亮更醒目安全

道路標誌標線條例修正後，台東縣縱谷台9線學校、醫院附近出現「綠白斑馬線」，公路局和警方表示，綠色斑馬線抗滑係數較高，且更加顯眼好看更安全。

最近台東縱谷橫越省道台9線的斑馬線換上綠白相間配色，許多民眾感覺很醒目比較安全，但好奇道路標線不是有統一使用白色嗎？

公路局關山工務段長林進芳今天接受中央社記者電話訪問表示，交通部修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增枕木紋行人穿越道線規範，得塗綠底，提醒車輛減速慢行；十字路口的行穿線與橫交道路的路面邊緣應間距3到5公尺，免得綠燈時，轉彎車輛被A柱擋住視線，撞上正在過馬路的行人。

林進芳表示，台東縣縱谷地區台9線沿線，目前在學校、醫療院所及火車站前十字或丁字路口的斑馬線，目前均已劃設為「綠白斑馬線」，劃設後，綠底在視覺上發揮警示作用，搭配交通號誌，明顯感受到駕駛在遠處就會逐漸降低車速，急煞、急停情形有減少趨勢，讓學童及民眾通過行穿線時更加安心。

林進芳表示，許多機車事故都發生在雨天，而綠色斑馬線抗滑係數較高，且更加顯眼好看，期望能讓用路人更加安全。

台東縣警察局關山分局交通組長陸金銘表示，有些行人以前不會特別走行穿線，但劃設綠底較為醒目，行人自然會想走綠色區塊，且車輛行經看到地上有不一樣的色塊，也會慢慢減速，交通秩序有較好，效果顯著。

陸金銘也提醒民眾，9月份為「交通安全月」，以「人本交通─禮讓文化」為主軸，請落實「車輛慢看停、行人安全行」，警察也將加強車輛未禮讓行人的取締工作，請駕駛人務必遵守，以維護自身及他人行的安全。