快訊

好市多打烊前…握壽司賣不完怎麼辦？影片曝光網嗨喊：真「迴轉壽司」

女生選機注意！興奮手持iPhone 16驚「膚色更顯黑」 這顏色變地雷

台東縱谷省道綠白斑馬線 變漂亮更醒目安全

中央社／ 台東縣21日電

道路標誌標線條例修正後，台東縣縱谷台9線學校、醫院附近出現「綠白斑馬線」，公路局和警方表示，綠色斑馬線抗滑係數較高，且更加顯眼好看更安全。

最近台東縱谷橫越省道台9線的斑馬線換上綠白相間配色，許多民眾感覺很醒目比較安全，但好奇道路標線不是有統一使用白色嗎？

公路局關山工務段長林進芳今天接受中央社記者電話訪問表示，交通部修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增枕木紋行人穿越道線規範，得塗綠底，提醒車輛減速慢行；十字路口的行穿線與橫交道路的路面邊緣應間距3到5公尺，免得綠燈時，轉彎車輛被A柱擋住視線，撞上正在過馬路的行人。

林進芳表示，台東縣縱谷地區台9線沿線，目前在學校、醫療院所及火車站前十字或丁字路口的斑馬線，目前均已劃設為「綠白斑馬線」，劃設後，綠底在視覺上發揮警示作用，搭配交通號誌，明顯感受到駕駛在遠處就會逐漸降低車速，急煞、急停情形有減少趨勢，讓學童及民眾通過行穿線時更加安心。

林進芳表示，許多機車事故都發生在雨天，而綠色斑馬線抗滑係數較高，且更加顯眼好看，期望能讓用路人更加安全。

台東縣警察局關山分局交通組長陸金銘表示，有些行人以前不會特別走行穿線，但劃設綠底較為醒目，行人自然會想走綠色區塊，且車輛行經看到地上有不一樣的色塊，也會慢慢減速，交通秩序有較好，效果顯著。

陸金銘也提醒民眾，9月份為「交通安全月」，以「人本交通─禮讓文化」為主軸，請落實「車輛慢看停、行人安全行」，警察也將加強車輛未禮讓行人的取締工作，請駕駛人務必遵守，以維護自身及他人行的安全。

台東 行人

延伸閱讀

國道客運「漲」聲響起 公路局：核定範圍內合理調整

行人穿越道上劃3條白線 彰化10路口設導盲行穿線…打造無障礙行人環境

新竹巨城路口車流大屢發生車禍 市府加入2標線改善

蘇花路廊又見土石流凌晨急封路 和仁至崇德只出不進

相關新聞

蘭陽媽祖節海陸遶境 盛大啟航

宜蘭年度最大宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」昨起跑，南天宮金媽祖由縣長林姿妙等人祭拜、參加科儀，7時20分許迎金媽祖上船，從南...

鄉親鄉情／林奕廷育 出高檔白玉蝸牛

在外商公司任職多年的的台東子弟林奕廷，2016返鄉發展，創立南方生活文創「朵特絲」，開創新事業，他利用台東純淨無汙染的天...

人工繁殖2千尾稻田魚 野放雙連埤友善水田展生機

曾被以為滅絕的台灣原生淡水魚中華青鱂，俗稱稻田魚，今天在林業署、中研院、農民攜手合作下，將人工繁殖確認健康的2000尾，...

影／「蘭陽媽祖文化節」南方澳上百艘船今啟航！3天估10萬人海陸遶境

宜蘭年度最大宗教盛事蘭陽媽祖文化節今天起跑，南天宮金媽祖從南方澳漁港出發，沿海路北上靠岸烏石港，再沿陸路向南遶境宜蘭，2...

上吐下瀉...宜蘭羅東鎮越南小吃疑傳13人食物中毒 衛生局勒令停業調查

宜蘭縣羅東鎮某間越南小吃店近日連續有民眾用餐後身體不適，13人陸續送醫，無人住院；衛生局獲報後到店內調查，發現確實有部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。