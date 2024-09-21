鄉親鄉情／林奕廷育 出高檔白玉蝸牛

在外商公司任職多年的的台東子弟林奕廷，2016返鄉發展，創立南方生活文創「朵特絲」，開創新事業，他利用台東純淨無汙染的天然環境，飼育出法國高檔食材「白玉蝸牛」，除把白玉蝸牛融入料理，也開發出多樣性產品打入國內外市場，替台東創造另一種特色物產。

林奕廷北漂期間原本有著穩定的薪資待遇，小孩出生後，思考如何讓孩子在自然的環境中成長，於是毅然攜家帶眷返回故鄉台東，並以小孩的形象創立饒富童趣的文創品牌。

返鄉那年，他在台灣世界展望會邀約下協助偏鄉弱勢家庭，透過產業技能學習，讓家庭主要照顧者得以兼顧家庭與工作，因緣際會投入白玉蝸牛養殖業。

他說，白玉蝸牛飼養過程需經過嚴格檢驗，包括土壤、水源，飼料都須天然無毒，才能孕育出品質健康的蝸牛，環境稍微不對，蝸牛就會死，比起一般非洲蝸牛，可說是「嬌生慣養」，肉質、口感也有很大差別。

林奕廷除開發出蝸牛肉食材及罐頭，也製成多樣性產品打入國內外市場。他說，品管做得好，產品自然獲肯定青睞，目前白玉蝸牛在知名的天生牌香腸現烤區、台11海鮮餐廳及野人大叔窯烤Pizza等餐飲通路，很受消費者喜愛。