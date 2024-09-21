聽新聞
0:00 / 0:00

鄉親鄉情／林奕廷育 出高檔白玉蝸牛

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東純淨無汙染的天然環境，吸引返鄉青年林奕廷飼養白玉蝸牛，打出品牌。記者尤聰光／攝影
台東純淨無汙染的天然環境，吸引返鄉青年林奕廷飼養白玉蝸牛，打出品牌。記者尤聰光／攝影

在外商公司任職多年的的台東子弟林奕廷，2016返鄉發展，創立南方生活文創「朵特絲」，開創新事業，他利用台東純淨無汙染的天然環境，飼育出法國高檔食材「白玉蝸牛」，除把白玉蝸牛融入料理，也開發出多樣性產品打入國內外市場，替台東創造另一種特色物產。

林奕廷北漂期間原本有著穩定的薪資待遇，小孩出生後，思考如何讓孩子在自然的環境中成長，於是毅然攜家帶眷返回故鄉台東，並以小孩的形象創立饒富童趣的文創品牌。

返鄉那年，他在台灣世界展望會邀約下協助偏鄉弱勢家庭，透過產業技能學習，讓家庭主要照顧者得以兼顧家庭與工作，因緣際會投入白玉蝸牛養殖業。

他說，白玉蝸牛飼養過程需經過嚴格檢驗，包括土壤、水源，飼料都須天然無毒，才能孕育出品質健康的蝸牛，環境稍微不對，蝸牛就會死，比起一般非洲蝸牛，可說是「嬌生慣養」，肉質、口感也有很大差別。

林奕廷除開發出蝸牛肉食材及罐頭，也製成多樣性產品打入國內外市場。他說，品管做得好，產品自然獲肯定青睞，目前白玉蝸牛在知名的天生牌香腸現烤區、台11海鮮餐廳及野人大叔窯烤Pizza等餐飲通路，很受消費者喜愛。

台東 蝸牛 食材

延伸閱讀

蝸牛小米粽案...阿嬤家找到芬普尼 食藥署因1考量帶回

蝸牛小米粽「小米托福松濃度異常高」 超出3年紀錄近800倍

台東疑食物中毒案8患者檢出托福松 聚乙醛未驗出

熱炒店炒螺肉「9成是非洲大蝸牛」嚇壞他 網再揭：雪螺就是福壽螺

相關新聞

蘭陽媽祖節海陸遶境 盛大啟航

宜蘭年度最大宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」昨起跑，南天宮金媽祖由縣長林姿妙等人祭拜、參加科儀，7時20分許迎金媽祖上船，從南...

鄉親鄉情／林奕廷育 出高檔白玉蝸牛

在外商公司任職多年的的台東子弟林奕廷，2016返鄉發展，創立南方生活文創「朵特絲」，開創新事業，他利用台東純淨無汙染的天...

人工繁殖2千尾稻田魚 野放雙連埤友善水田展生機

曾被以為滅絕的台灣原生淡水魚中華青鱂，俗稱稻田魚，今天在林業署、中研院、農民攜手合作下，將人工繁殖確認健康的2000尾，...

影／「蘭陽媽祖文化節」南方澳上百艘船今啟航！3天估10萬人海陸遶境

宜蘭年度最大宗教盛事蘭陽媽祖文化節今天起跑，南天宮金媽祖從南方澳漁港出發，沿海路北上靠岸烏石港，再沿陸路向南遶境宜蘭，2...

上吐下瀉...宜蘭羅東鎮越南小吃疑傳13人食物中毒 衛生局勒令停業調查

宜蘭縣羅東鎮某間越南小吃店近日連續有民眾用餐後身體不適，13人陸續送醫，無人住院；衛生局獲報後到店內調查，發現確實有部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。