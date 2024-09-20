人工繁殖2千尾稻田魚 野放雙連埤友善水田展生機

曾被以為滅絕的台灣原生淡水魚中華青鱂，俗稱稻田魚，今天在林業署、中研院、農民攜手合作下，將人工繁殖確認健康的2000尾，野放在宜蘭雙連埤友善耕作的水田棲息，展現生機。

農業部林業及自然保育署組長羅尤娟告訴中央社記者，稻田魚非常小，僅食指1節大，原本在台灣中北部可見其蹤影，棲息在稻田、溝渠、湖泊等低海拔緩流或是靜水水域，水質必須良好。

她舉例，宜蘭縣政府依野生動物保育法公告劃設為野生動物保護區的雙連埤，以及當地保護區外的水田，也曾有稻田魚棲息，但因外來魚種、農藥使用而消失；曾被以為滅絕40年，民國81年才在雙連埤發現原生族群。

她今天跟林業及自然保育署署長林華慶特地前往雙連埤友善耕作農田現場，她說，因為112年起委託中研院生物多樣性研究中心研究員黃世彬進行調查與復育，從雙連埤殘存的數個原生族群，人工繁殖出了2000尾，並經農業部水試所確認為健康個體後，終於得以野放到農民簡奉如的4.2公頃友善耕作水田裡了。

這一切跟林業署推動「重要棲地生態服務給付計畫」有關。羅尤娟說，從109年起尋找在地居民合作，修復古水圳，從揀水溪引水補充雙連埤周邊濕地復育，110年起運用生態薪水補助友善耕作農民、鼓勵參與，至113年已有14名農民投入，友善耕作水田再擴大至5.88公頃。

展望復育中華青鱂計畫的未來，她說，若直接野放到雙連埤，會被外來魚種吃掉，現在友善耕作水田是牠們的庇護所，也可透過聯通水道讓中華青鱂自然補充到粗坑溪裡，成為未來重返雙連埤野地的種源中心，並可讓基因逐漸單一化的族群遺傳更多樣性，進而建立數量多而穩定的族群。