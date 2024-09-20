赴基隆挺謝國樑 洪孟楷：勿讓罷免背後的仇恨動員得逞

國民黨新北市立委洪孟楷今晚到基隆暖暖區挺基隆市長謝國樑，洪孟楷表示，謝國樑執政以來便是用愛施政，與罷免團體背後的仇恨動員截然不同，期盼市民切勿讓罷免背後的仇恨動員得逞。

洪孟楷說，這次已是第二度來到基隆力挺謝國樑，不論幾度赴基隆，初衷都是用實際行動支持為基隆付出打拚的謝國樑市長。

洪孟楷指出，讓財政良好、償還債務，無非是城市永續發展的關鍵，謝國樑不僅做到了，還苦民所苦。他引用立法院長韓國瑜昨天說法，用愛施政與用恨施政截然不同，謝國樑用愛施政滿足市民的各項需求，反觀罷免案背後的操作就是仇恨動員，並惡意抹黑努力付出的市長。

洪孟楷指出，謝國樑上任以來守護基隆，呼籲市民10月13日投下「不同意罷免」票以行動支持謝國樑，讓市府團隊繼續用愛守護城市，切勿讓仇恨對立得逞。

謝國樑表示，基隆七個行政區最後一座暖暖室內兒童樂園即將完工落成，預計在年底順利啟用，證明了他的政見正一點一滴落實中。