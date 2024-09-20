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影／「蘭陽媽祖文化節」南方澳上百艘船今啟航！3天估10萬人海陸遶境

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
上午7時50分許，上百艘船隻從南方澳出海，隨媽祖遶境海上。記者陳敬丰／攝影
上午7時50分許，上百艘船隻從南方澳出海，隨媽祖遶境海上。記者陳敬丰／攝影

宜蘭年度最大宗教盛事蘭陽媽祖文化節今天起跑，南天宮金媽祖從南方澳漁港出發，沿海路北上靠岸烏石港，再沿陸路向南遶境宜蘭，22日回到南天宮，縣長林姿妙將全程參與。上午上百艘隻出港，3天的海陸遶境預計將吸引10萬人參與。

今天上午6時許，林姿妙、立法委員陳俊宇、議長張勝德、蘇澳鎮長李明哲等人齊聚南方澳，在南天宮前祭拜、參加科儀，7時20分許迎接金媽祖上船，一起出海展開3天遶境之旅。

林姿妙表示，盼藉宗教活動吸引旅遊人潮帶動經濟，也祈求媽祖保佑宜蘭平安。

縣府指出，今年開放民眾參與海上遶境共13艘賞鯨船、1000個船位全部報滿，蘇澳區漁會、頭城區漁會相加超過130艘漁船報名，加上其他自發性參加的小型漁船，規模盛大。

海巡署雲林艦到場護航，噴出水柱歡送上百艘船隻離港，船隊行經龜山島附近，還有海豚躍出海面，逗得搭船民眾陣陣歡呼。

縣府表示，今年蘭陽媽祖遶境同樣分成3條路徑，第一天上午南方澳到烏石港的海巡30公里，中午到第三天的陸巡主線53公里，車巡的山線海線相加125公里，總里程數約208公里，較去年240公里稍短；縣內共111間廟宇參加，按往年規模估計，可吸引10萬人加入遶境行列。

宜蘭本地居民黃小姐一行人平常就有在拜媽祖，今年大多是首次或第二次相揪報名海上遶境，「跟媽祖一起出來搭船，感覺不一樣」；來自台中的詹小姐一家，跟著大里慈皇宮東來，昨晚夜宿南天宮香客大樓，此前也跟過大甲媽祖遶境，但參加海上遶境是第一次，「想跟完3天全程！」

上百艘漁船從南方澳出海前往烏石港，海巡署雲林艦噴射水柱歡送。記者陳敬丰／攝影
上百艘漁船從南方澳出海前往烏石港，海巡署雲林艦噴射水柱歡送。記者陳敬丰／攝影
船隊行經龜山島附近，海豚躍出海面，引起搭船民眾陣陣歡呼。圖／民眾提供
船隊行經龜山島附近，海豚躍出海面，引起搭船民眾陣陣歡呼。圖／民眾提供
今年開放1000個隨行船位，全部報滿，有宜蘭本地人，也有遠從台中來的信眾，都想體驗難得的海上遶境。記者陳敬丰／攝影
今年開放1000個隨行船位，全部報滿，有宜蘭本地人，也有遠從台中來的信眾，都想體驗難得的海上遶境。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左三）、立委陳俊宇（左二）、議長張勝德（左四）、蘇澳鎮長李明哲（左五）等人隨金媽祖海上遶境。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左三）、立委陳俊宇（左二）、議長張勝德（左四）、蘇澳鎮長李明哲（左五）等人隨金媽祖海上遶境。記者陳敬丰／攝影
今年報名海上遶境的船隻超過130艘，加上自行響應的小型漁船，蔚為大觀。記者陳敬丰／攝影
今年報名海上遶境的船隻超過130艘，加上自行響應的小型漁船，蔚為大觀。記者陳敬丰／攝影

南天宮 大甲媽祖 遶境

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