影／「蘭陽媽祖文化節」南方澳上百艘船今啟航！3天估10萬人海陸遶境

宜蘭年度最大宗教盛事蘭陽媽祖文化節今天起跑，南天宮金媽祖從南方澳漁港出發，沿海路北上靠岸烏石港，再沿陸路向南遶境宜蘭，22日回到南天宮，縣長林姿妙將全程參與。上午上百艘隻出港，3天的海陸遶境預計將吸引10萬人參與。

今天上午6時許，林姿妙、立法委員陳俊宇、議長張勝德、蘇澳鎮長李明哲等人齊聚南方澳，在南天宮前祭拜、參加科儀，7時20分許迎接金媽祖上船，一起出海展開3天遶境之旅。

林姿妙表示，盼藉宗教活動吸引旅遊人潮帶動經濟，也祈求媽祖保佑宜蘭平安。

縣府指出，今年開放民眾參與海上遶境共13艘賞鯨船、1000個船位全部報滿，蘇澳區漁會、頭城區漁會相加超過130艘漁船報名，加上其他自發性參加的小型漁船，規模盛大。

海巡署雲林艦到場護航，噴出水柱歡送上百艘船隻離港，船隊行經龜山島附近，還有海豚躍出海面，逗得搭船民眾陣陣歡呼。

縣府表示，今年蘭陽媽祖遶境同樣分成3條路徑，第一天上午南方澳到烏石港的海巡30公里，中午到第三天的陸巡主線53公里，車巡的山線海線相加125公里，總里程數約208公里，較去年240公里稍短；縣內共111間廟宇參加，按往年規模估計，可吸引10萬人加入遶境行列。