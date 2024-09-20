上吐下瀉...宜蘭羅東鎮越南小吃疑傳13人食物中毒 衛生局勒令停業調查

宜蘭縣羅東鎮某間越南小吃店近日連續有民眾用餐後身體不適，13人陸續送醫，無人住院；衛生局獲報後到店內調查，發現確實有部分環境不符合法規，加上疑似群聚感染，勒令店家暫時停業，並採集食具檢體送驗，目前尚不能確定感染原因。

民眾今天上午在臉書社團「宜蘭知識+」發文，稱「9月15日到17日到羅東鎮某間越南小吃店用餐，若出現腹瀉、發燒等症狀，請盡快通報衛生局」，表示許多用餐者出現相關症狀；有民眾回應，確實在餐後上吐下瀉、忽冷忽熱，今天上午症狀才好轉。

衛生局表示，本月19日開始陸續接獲民眾通報，在15日到17日期間赴該小吃店用餐者，共5男8女13人出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，疑似是食物中毒群聚事件，目前暫無較嚴重的症狀，就醫民眾都已返家。

衛生局指出，19日獲報後立刻到店調查，發現該店有部分生熟食未分層管理、紗窗沒有完全遮蔽、食材落地等狀況，不符合食品衛生管理規範準則，已勒令暫時停業，抽驗刀具、砧板等，待檢驗結果出爐、店家環境改善後經衛生局複查通過，才可能再次營業。

衛生局表示，檢體送往食藥署與疾管署，一般而言10到14天才會得到檢驗報告，在此之前無法斷定民眾身體不適的具體原因。