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基隆役政公園 3武器有去處

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基市府與軍方聯繫有好消息，3件武器都有去處，其中很受關注的空軍F-104星式戰鬥機將回桃園空軍基地。記者游明煌／攝影
基市府與軍方聯繫有好消息，3件武器都有去處，其中很受關注的空軍F-104星式戰鬥機將回桃園空軍基地。記者游明煌／攝影

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將轉型規畫為多功能都會公園，陸海空8件退役陳展武器年底前將歸還軍方，一度傳出軍方可能要報廢。經多方聯繫出現轉折，其中很受關注的空軍F-104星式戰鬥機將回桃園空軍基地。

役政公園常有軍事迷來拍照，一次可看到陸海空三軍除役武器裝備，因雜草叢生，近年人潮漸少，且有多處鏽蝕，若攀爬易發生危險。市府經多次會勘決定移除，年底前歸還軍方。軍方表示，如無處可去將依規定報廢、拆解標售，不少人覺得惋惜。

基隆市議員鄭文婷指出，這些武器是多數基隆人回憶，質疑市府未編預算維修致鏽蝕，影響路過民眾及車輛安全，一旦退還恐面臨報廢，應與大沙灣、歷史場景等景觀串成觀光廊帶，不應走上報廢。

市府民政處長張淵翔說明，這些武器的油漆是特殊材料，由國軍保養維護。經與軍方多方聯繫，空軍F-104星式戰鬥機將回桃園空軍基地，LVT-P5裝甲車（陸戰隊登陸戰車）將回屏東原基地，桅杆到基隆海軍軍區。「阿姆斯托朗後膛8吋砲」具文資身分列為古物，現場保留，未來由文觀局負責保養。

基隆 桃園 空軍

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