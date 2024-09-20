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花蓮垃圾堆11萬噸 議員提解方

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮市垃圾掩埋場堆置超過8萬噸垃圾，等待去化。記者王燕華／攝影
花蓮市垃圾掩埋場堆置超過8萬噸垃圾，等待去化。記者王燕華／攝影

花蓮縣與台泥合作推動水泥窯高溫處理垃圾，但因地震、颱風造成蘇花路廊不穩定，堆置量不減反增，環保局統計到8月底，全縣8個轉運平台堆置近11萬公噸垃圾，花蓮市8萬噸、吉安鄉1萬5551噸最多，全部去化需5.96年。

縣議會組成「花蓮市垃圾場垃圾去化問題」專案小組，昨與花蓮市長魏嘉彥、市代會主席李振瑋等人到花蓮市垃圾掩埋場現勘。魏嘉彥表示，大量垃圾長期堆置，一到秋冬順風吹向美崙地區，容易聞到異味，當務之急要加緊去化。

議員鄭寶秀關心天氣及蘇花災修管制影響轉運，公路局南澳工務段副段長蘇銘富表示，事先登記轉運車號可以配合開放通行；縣議員楊華美建議環保局向台泥爭取啟用預備的氣化爐，提高日轉運量。

小組召集人胡仁順做出3點決議，由環保局協調申請通行權確保轉運順利，並研議擴充其他清運途徑，最後是與台泥協商啟用第二爐，以縮短垃圾去化年限。

環保局代理局長饒慶龍說，11萬噸堆置垃圾中，裸露堆置約5萬噸，需3年去化，會優先處理，其餘已打包。蘇花封路管制期間每天僅能轉運125公噸，道路順暢後提高到250公噸，台泥氣化爐每天處理220公噸，多出的30噸暫置台泥儲坑。

饒慶龍表示，縣府曾探詢其他管道，台東已在替高雄處理，是否能代燒花蓮垃圾也得經議會討論，宜蘭利澤焚化爐明年要整改，都有困難，台泥是否可能再開第二爐涉及營運成本，初步了解垃圾保證量要達百萬噸，會再協調。

環保局 花蓮 議員

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