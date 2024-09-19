羅東林場貯木池魚群死亡 林保署：水溫高溶氧降
宜蘭羅東林業文化園區（羅東林場）貯木池近期有魚群陸續死亡發出惡臭，林業及自然保育署表示，初步推測因天氣炎熱且無降雨，水位持續下降，導致水溫升高及溶氧量驟降，魚群因而死亡。
林業及自然保育署宜蘭分署在現場立告示，說明貯木池出現死魚原因，近期死亡魚種以大型外來魚種為主，有吳郭魚、泰國鱧、琵琶鼠等，本土魚種因體型小較不受影響。
宜蘭分署指出，後續除將持續調查及監測外，也已規劃在年底前試辦貯木池小區域清淤作業，同時將申請打鑿水井，作為備用水源，以因應日益嚴重的極端氣候變遷，在保存貯木池風貌的同時，盡力兼顧生態環境平衡。
此外，宜蘭分署表示，根據委託台灣大學調查資料顯示，民國103年、104年、108年貯木池都曾出現大量死魚，推測魚類死亡原因為綜合因素導致，包括水溫過高、溶氧過低、淤泥內硫化氫溢出等交互影響，非單一原因致死，死因複雜。
宜蘭分署表示，貯木池水淺，溶氧與水溫波動會更劇烈，對魚類屬嚴苛生存環境，而死亡個體幾乎為成體約30公分體型，推測可能與繁殖育幼後力竭，再遭遇嚴苛環境（高溫）有關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言