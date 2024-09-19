羅東林場貯木池魚群死亡 林保署：水溫高溶氧降

宜蘭羅東林業文化園區（羅東林場）貯木池近期有魚群陸續死亡發出惡臭，林業及自然保育署表示，初步推測因天氣炎熱且無降雨，水位持續下降，導致水溫升高及溶氧量驟降，魚群因而死亡。

林業及自然保育署宜蘭分署在現場立告示，說明貯木池出現死魚原因，近期死亡魚種以大型外來魚種為主，有吳郭魚、泰國鱧、琵琶鼠等，本土魚種因體型小較不受影響。

宜蘭分署指出，後續除將持續調查及監測外，也已規劃在年底前試辦貯木池小區域清淤作業，同時將申請打鑿水井，作為備用水源，以因應日益嚴重的極端氣候變遷，在保存貯木池風貌的同時，盡力兼顧生態環境平衡。

此外，宜蘭分署表示，根據委託台灣大學調查資料顯示，民國103年、104年、108年貯木池都曾出現大量死魚，推測魚類死亡原因為綜合因素導致，包括水溫過高、溶氧過低、淤泥內硫化氫溢出等交互影響，非單一原因致死，死因複雜。

宜蘭分署表示，貯木池水淺，溶氧與水溫波動會更劇烈，對魚類屬嚴苛生存環境，而死亡個體幾乎為成體約30公分體型，推測可能與繁殖育幼後力竭，再遭遇嚴苛環境（高溫）有關。