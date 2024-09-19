快訊

黎巴嫩爆炸案 士檢指揮國安調查官搜索BAC在台辦事處

黃珊珊稱京華城都計法授權 何孟樺轟慘不忍賭：她忘了2件事

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園6藍委挺反罷免 謝國樑：基隆一定把罷免的火熄掉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨桃園立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、邱若華、牛煦庭、涂權吉今晚到基隆力挺基隆市長謝國樑反罷免掃街。記者游明煌／攝影
國民黨桃園立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、邱若華、牛煦庭、涂權吉今晚到基隆力挺基隆市長謝國樑反罷免掃街。記者游明煌／攝影

國民黨桃園立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、邱若華、牛煦庭、涂權吉今晚到基隆力挺基隆市長謝國樑罷免掃街，謝國樑說，台中也有人要連署罷免立委，他看到非常的心痛和難過，在基隆發生的事情，真的不可以在其他縣市再發生，一定要把罷免在基隆熄滅掉。

謝國樑表示，今天桃園「全疊打」立委一起到基隆，給了他很大的鼓勵，基隆也要學習桃園，要在10月13日打出全壘打，把不同意票都催出來，這是未來最重要的工作。

謝國樑說，前幾天台中有人要連署罷免立委，他看到非常的心痛和難過，他認為，在基隆發生的事情，真的不可以在其他縣市再發生，因此這一次選舉一定要打出好成績，用票數告訴現在的政府，民眾是厭惡這種頻繁的罷免，把所謂的罷免就在基隆把它熄滅掉。

呂玉玲表示，東岸商場產權爭議，基隆市府已連續法律勝訴，一再證明基隆市府依法有據、守護市產，期盼能找回公平正義與善良，讓謝國樑繼續推動城市進步。

萬美玲指出，所有人都看得很清楚，本次罷免案毫無正當性，僅是充斥惡意與抹黑。她表示，謝國樑不只是小愛爸爸，更把大愛發揮在基隆，致力將市政與財政顧好，著實難能可貴。

身為基隆外孫的牛煦庭說，基隆市民要勇敢為大是大非而出來投票，這張選票不僅是不同意罷免，也是不同意霸凌、不同意官商勾結，若罷免不幸通過，將會在基隆種下仇恨的種子。

涂權吉表示，基隆市是國之大門，基北北桃共同生活圈中基隆也具重要地位，如今看到民進黨選輸就想要罷免，倍感可恥。

基隆立委林沛祥強調，民主不是選贏了才叫民主，選輸想搞罷免就是搏歹筊。拆樑團體不斷用自以為幽默的方式來霸凌關心市政的人，若在社會上討厭霸凌，應該先從政治上杜絕霸凌。

罷免 謝國樑

延伸閱讀

拆樑團體批「市政吊車尾」 謝國樑表尊重：罷免別被政府過度濫用

拆樑團體北市高掛看板 國民黨基市黨部不解：跑到外縣市取暖

喊話10月13日出來支持謝國樑 羅智強：教訓民進黨

獨／國民黨內參民調曝光！拆樑聲勢暴跌 民眾不同意罷免「飆翻倍」

相關新聞

桃園6藍委挺反罷免 謝國樑：基隆一定把罷免的火熄掉

國民黨桃園立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、邱若華、牛煦庭、涂權吉今晚到基隆力挺基隆市長謝國樑反罷免掃街，謝國樑說，台中也有人...

宜蘭青創品牌聯名展在文化工場 20家業者發揮創意展現亮點

宜蘭縣政府與國立宜蘭大學輔導協助青年創業，今邀請20家青創品牌參加聯名展，年輕人的想法點子多，有人運用夕陽產業的特色農產...

基隆客運788公車屢脫班！乘客貼「誤點日誌」 新北要罰公車業者

基隆客運經營的從基隆開往九份、金瓜石的788路線公車，近日頻傳誤點、脫班，基隆民眾苦等，氣得在海洋廣場對面的城隍廟站牌貼...

天災路斷花蓮垃圾堆11萬噸 需6年去化、議員提解方

花蓮縣堆置10萬噸垃圾待去化，即使首創與台泥合作水泥窯高溫協同處理，因地震、颱風造成蘇花路廊不穩定，堆置量不減反增，縣議...

慈濟人吳文讚、王玉萍夫妻全台行善 再捐創世在宅服務車

慈濟人吳文讚、王玉萍夫妻擔任二手輔具志工多年，在全台各地社福單位協助，因幫創世基隆院修繕電動床時，得知照顧植物人的困難，...

蘭陽媽祖文化節 Q版平安符亮相

宜蘭一年一度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」明將在南方澳南天宮起駕，展開為期3天海陸遶境，每年受民眾期待的「平安符」昨亮相，正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。