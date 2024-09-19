桃園6藍委挺反罷免 謝國樑：基隆一定把罷免的火熄掉

國民黨桃園立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、邱若華、牛煦庭、涂權吉今晚到基隆力挺基隆市長謝國樑反罷免掃街，謝國樑說，台中也有人要連署罷免立委，他看到非常的心痛和難過，在基隆發生的事情，真的不可以在其他縣市再發生，一定要把罷免在基隆熄滅掉。

謝國樑表示，今天桃園「全疊打」立委一起到基隆，給了他很大的鼓勵，基隆也要學習桃園，要在10月13日打出全壘打，把不同意票都催出來，這是未來最重要的工作。

謝國樑說，前幾天台中有人要連署罷免立委，他看到非常的心痛和難過，他認為，在基隆發生的事情，真的不可以在其他縣市再發生，因此這一次選舉一定要打出好成績，用票數告訴現在的政府，民眾是厭惡這種頻繁的罷免，把所謂的罷免就在基隆把它熄滅掉。

呂玉玲表示，東岸商場產權爭議，基隆市府已連續法律勝訴，一再證明基隆市府依法有據、守護市產，期盼能找回公平正義與善良，讓謝國樑繼續推動城市進步。

萬美玲指出，所有人都看得很清楚，本次罷免案毫無正當性，僅是充斥惡意與抹黑。她表示，謝國樑不只是小愛爸爸，更把大愛發揮在基隆，致力將市政與財政顧好，著實難能可貴。

身為基隆外孫的牛煦庭說，基隆市民要勇敢為大是大非而出來投票，這張選票不僅是不同意罷免，也是不同意霸凌、不同意官商勾結，若罷免不幸通過，將會在基隆種下仇恨的種子。

涂權吉表示，基隆市是國之大門，基北北桃共同生活圈中基隆也具重要地位，如今看到民進黨選輸就想要罷免，倍感可恥。

基隆立委林沛祥強調，民主不是選贏了才叫民主，選輸想搞罷免就是搏歹筊。拆樑團體不斷用自以為幽默的方式來霸凌關心市政的人，若在社會上討厭霸凌，應該先從政治上杜絕霸凌。