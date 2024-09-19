宜蘭青創品牌聯名展在文化工場 20家業者發揮創意展現亮點

宜蘭縣政府與國立宜蘭大學輔導協助青年創業，今邀請20家青創品牌參加聯名展，年輕人的想法點子多，有人運用夕陽產業的特色農產銀柳，開發出面膜，把銀柳枝燒成碳銀柳；也有部落咖啡不只賣咖啡，還行銷文化；更有業者運用噶瑪蘭豬製成火腿，媲美頂級的伊比利生火腿，各家品牌創意無限，讓人讚嘆。

宜蘭青創品牌聯名展邁入第2屆，縣府希望透過提供品牌分享交流及曝光平台，鼓勵在地青創品牌持續成長，開發地方產業多元樣貌。這次邀請20家青創品牌業者在羅東文化工場的青年交流中心展出，第1展期9月19日至10月20日、第2展期10月24日至11月24日，每展期各有10家品牌。

縣長林姿妙、議長張勝德與宜蘭大學校長陳威戎等人共同主持「多元創新、在地傳承」宜蘭青創品牌聯名展開幕剪綵，參展品牌涵蓋類別相當多元，展現年輕人創意。

展出品牌包括推廣蘇澳觀光及原住民文化的「光覺咖啡」、媲美世界頂級的在地生火腿「Jocha吼呷精品熟成火腿」、平價又安全的養生聖品「竹林靈芝」、堅持全米穀粉烘焙且無麩質的「米樂客宜蘭鹹蛋糕」、傳承阿嬤的宜蘭獨有水式釀造工藝「島匠醬油」、自1923年南方澳建港挑扁擔叫賣至今的「阿賽喇冰」、產地直送香魚和海產急凍鎖鮮的「富春水產」、推動友善生態愛蜂人「大禾蜜工坊」、禪繞畫療癒「Momo（默默）畫禪繞」。

結合心靈對話與繪畫的「拾遺畫話」、顛覆傳統中國結手藝的「繩氣活線結藝手作」、設計推動環保生活的「JOI手作」、創新負離子技術導入牙膏的先驅「禾富科技」、獨創全自動洗鞋服務的「洗白」、先進攝影技術的「夜貓影像」、無毒友善選物品牌「安孫好食」、零碳排永續綠建材「加億家」、協助傳產華麗轉身的「來就補多媒體行銷」、結合銀柳與科技「蘭陽美人」，融合米食創意與地方文化的「陳家庄農園」，每家內容都精彩。