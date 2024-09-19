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基隆客運788公車屢脫班！乘客貼「誤點日誌」 新北要罰公車業者

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆客運經營的788路線公車，近日頻傳誤點、脫班，基隆民眾苦等，氣得在海洋廣場對面的城隍廟站牌貼出「誤點日誌」。記者游明煌／攝影
基隆客運經營的788路線公車，近日頻傳誤點、脫班，基隆民眾苦等，氣得在海洋廣場對面的城隍廟站牌貼出「誤點日誌」。記者游明煌／攝影

基隆客運經營的從基隆開往九份金瓜石的788路線公車，近日頻傳誤點、脫班，基隆民眾苦等，氣得在海洋廣場對面的城隍廟站牌貼出「誤點日誌」，列出每班車誤點時間。基隆客運表示，會加強發車準點性。新北交通局查出17日未依核定班次發車，少了12車次。

788路線公車從基隆經深澳坑、瑞芳，開往九份、金瓜石，基隆民眾到瑞芳很多人會搭乘，但乘客說，因為路線長，以前就常有誤點的情況，沒想到中秋節那天公車很難等，車子脫班嚴重。

在忠一路基隆城隍廟搭車的一位乘客說，他在站牌等半小時，都沒看到有788公車進站，有人用A4的紙板詳列班次時間、脫班時間，寫的密密密麻麻。

基隆客運副理陳靖宜說，針對民眾反映車輛不準點的狀況，剛好是中秋連續假期，整體路況有受到些微影響，會請站點加強發車準點性，民眾也可以多加利用動態資訊查核，確認發車時間，會請起站點準時發車。

新北市交通局表示，有民眾反映脫班，經查，基隆客運788公車假日核定發36車次，但9月17日只發24車次，確未依核定班次發車，認定違規，已違反「汽車運輸業管理規則」將依「公路法」處1萬8000元罰鍰。

基隆客運經營的788路線公車，近日頻傳誤點、脫班，基隆民眾苦等，氣得在海洋廣場對面的城隍廟站牌貼出「誤點日誌」。記者游明煌／攝影
基隆客運經營的788路線公車，近日頻傳誤點、脫班，基隆民眾苦等，氣得在海洋廣場對面的城隍廟站牌貼出「誤點日誌」。記者游明煌／攝影

中秋節 九份 公車 基隆 瑞芳 金瓜石

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