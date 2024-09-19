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蘇花搶修影響花蓮垃圾轉運 議員集思廣益找解方

中央社／ 花蓮縣19日電

蘇花公路受地震、颱風受損，搶通後採管制放行，載送至台泥和平廠的垃圾受影響，堆置量增加，花蓮縣議員建議送宜蘭、台東焚化爐去化，或與台泥討論增開第2氣化爐增加處理量。

花蓮縣府與台泥合作，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理家戶垃圾，去年底正式啟用，每天可處理約200公噸家戶垃圾，包含每日產出垃圾及打包好的暫置垃圾，但受到蘇花公路道路受損影響，垃圾轉運效率降低。

蘇花公路是市區往和平村台泥廠區的主要道路，受到0403地震、颱風造成道路受阻。花蓮縣環保局指出，4至7月垃圾轉運中斷26天，垃圾只能暫置在垃圾場或打包處理。

截至今年8月底統計，花蓮市垃圾暫置量超過8萬公噸、吉安鄉1萬5000多公噸，目前全縣裸露垃圾暫置量近11萬噸。花蓮縣環保代理局長饒慶龍說，受限蘇花公路管制放行，每天載運量最多只達125公噸，若恢復通行，每天可載運250公噸，轉運量確實有差。

專案會議主持人、民進黨籍花蓮縣議員胡仁順認為，管制期間可向公路局申請公務用通行證，維持垃圾轉運量。

無黨籍議員鄭寶秀、魏嘉賢關心暫置垃圾會影響海洋生態或起火疑慮，建議可增加比例送回宜蘭或台東等縣市焚化爐去化，減緩垃圾場堆置壓力。

無黨籍縣議員楊華美建議，建議台泥再開1個氣化爐增加處理量，去化全縣暫存垃圾，有餘裕也可處理其他縣市的垃圾。

對於議員們的建議，饒慶龍說，會與公路局詢問公務車通行證申請，盡快恢復每天250公噸載運量，只要道路能夠順暢，以每天處理200公噸計算，6年內可以去化花蓮全部的暫置垃圾。

饒慶龍說，宜蘭利澤焚化爐明年將整改，無法去化垃圾；台東焚化爐目前處理台東及高雄的垃圾，有詢問過能否協助花蓮，台東縣府回應需經台東議會同意。

至於台泥增加氣化爐的可能性，饒慶龍說，廠商也有營運考量，初步了解垃圾保證量要有100萬公噸才可能再開1爐。

台泥 花蓮

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