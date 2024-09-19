天災路斷花蓮垃圾堆11萬噸 需6年去化、議員提解方
花蓮縣堆置10萬噸垃圾待去化，即使首創與台泥合作水泥窯高溫協同處理，因地震、颱風造成蘇花路廊不穩定，堆置量不減反增，縣議會專案小組今天現勘，提出增開氣化爐、運往宜蘭、台東處理等建議，盼加速去化。
縣議員胡仁順、鄭寶秀、魏嘉賢、楊華美，及花蓮市長魏嘉彥、市代會主席李振瑋等人今到花蓮市清潔隊聽取環保局簡報，也到花蓮市垃圾掩埋場現勘。魏嘉彥表示，大量垃圾長期堆置，一到秋冬順風吹向美崙地區，容易聞到異味，當務之急要加緊去化。
縣府與台泥簽訂「水泥窯協同處理廢棄物」BOO案，在台泥和平廠區內興建DAKA再生資源利用中心，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，去年12月正式營運。
環保局廢棄物管理科長張華砡說，每天扣除當日產出垃圾，還有約47公噸餘裕可去化暫置垃圾，但地震及颱風造成4到7月中斷轉運26天，影響清運，到8月底止，全縣8個轉運平台堆置近11萬公噸垃圾，花蓮市8萬噸、吉安鄉1萬5551噸最多，全部去化需5.96年。
鄭寶秀關心天氣及蘇花災修管制影響清運，公路局南澳工務段副段長蘇銘富表示，事先登記清運車號可以配合開放通行；縣議員楊華美建議環保局向台泥爭取啟用預備的氣化爐，提高日清運量。
召集人胡仁順做出3點決議，由環保局協調申請通行權確保轉運順利，並研議擴充其他清運途徑，最後是與台泥協商啟用第二爐，以縮短垃圾去化年限。
環保局代理局長饒慶龍說，11萬噸堆置垃圾中，裸露堆置約5萬噸，需3年去化，會優先處理，其餘已打包。蘇花封路管制期間每天僅能轉運125公噸，道路順暢後提高到250公噸，台泥氣化爐每天處理220公噸，多出的30噸暫置台泥儲坑。
饒慶龍表示，縣府曾探詢其他管道，台東已在替高雄處理，是否能代燒花蓮垃圾也得經議會討論，宜蘭利澤焚化爐明年要整改，都有困難，台泥是否可能再開第二爐則涉及營運成本考量，初步了解垃圾保證量要達100萬噸，會再跟台泥協調。
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