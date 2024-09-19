花蓮富里鄉舉辦攝影大賽 盼藉美景畫面推展觀光

花蓮縣富里鄉公所舉辦攝影大賽，希望鄉內美景藉由拍攝畫面廣傳，吸引更多觀光人潮，鄉長江東成說，目前六十石山金針花盛開布滿山頭，彷彿童話故事畫面，號召大家踴躍參賽。

富里鄉公所推展觀光，希望將富里鄉的美推廣至全國、甚至全世界，於今年舉辦「第一屆富里鄉公所全國攝影大賽」。

江東成表示，富里鄉處處有美景，六十石山金針花滿山遍野盛開、山腳下有「縱谷大地藝術季－漂鳥197」的白鷺鷥地景藝術、阡陌良田，還有濃濃人情味的村落、豐富的族群文化等，歡迎民眾將相機拿出來到富里鄉拍出最美的照片。

攝影主題為「談．圖．美．攝—富里誰與爭鋒」，分人文組、風景組及空拍組3組別，限投5張攝影作品，參賽作品限113年度拍攝，以數位相機（廠牌不拘），最少2000萬像素拍攝（不得插點擴檔），10月31日下午5時截止收件。攝影比賽辦法及相關資訊，可上花蓮縣富里鄉公所官方網站查詢。

江東成指出，這次比賽祭出高額獎金，總獎金新台幣50萬元，歡迎全國民眾（不限國籍）攝影愛好者安排假期到富里一起「談．圖．美．攝」，見證富里鄉的蛻變，透過鏡頭將不同視角拍出富里最美的姿態，呈現在大家面前，慢慢地品味富里鄉的美好。