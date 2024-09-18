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宜蘭百歲人瑞「女多於男」 養生秘訣全靠「三餐飲食七分飽」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所祝賀重陽節，人瑞孫必信與家人合影，後排右二是女婿蕭錫鑫，後排右三是孝順的女兒孫克蘇。圖／市公所提供
宜蘭市公所祝賀重陽節，人瑞孫必信與家人合影，後排右二是女婿蕭錫鑫，後排右三是孝順的女兒孫克蘇。圖／市公所提供

宜蘭市公所連續兩年提高重陽禮金敬老福利，市長陳美玲今拜訪百歲人瑞，親自送上禮金及養生伴手禮，其中家住負郭里的101歲長者孫必信，個性溫文儒雅，寫了一手好書法，喜愛閱讀，家人透露他的養生之道是心情平靜不生氣，少量多餐七分飽。

宜蘭市去年把致贈重陽節敬老禮金年齡層下降，修改自65歲起就能領取，增加近6000名長者受惠，今年針對90歲至99歲長者加碼，敬老禮金從1200元增加至2000元，百歲以上人瑞則由1萬2000增加到20000元，感謝長者對家庭、社會貢獻心力。

宜蘭市有16位百歲以上人瑞，12位女性及4位男性，女性遠多於男性，逾百有菜園里楊素碧105歲、文化里李桂珍104歲、黎明里伍陳玉梅103歲；102歲的有南津里馮海洲、新民里俞呂錦、負郭里黃劉秀英、南津里陶陳惠蘭及泰山里徐云芬；101歲的有梅洲里潘李阿書、民權里潘陳愛香、負郭里孫必信、文化里朱游阿𤌫；滿百的有中山里曹賴秀英、新民里黃金煥、新東里黃廉、菜園里張幼和。

市長陳美玲今拜訪人瑞親送禮金，其中101歲孫必信先生來自大陸湖北省，中學畢業後加入後備軍，民國38年隨政府來台，參加教育訓練，進入公路局服務，正直負責認真，深受長官信任，擔任公路局第五運輸處總務主任重責直到退休。

孫先生喜愛閱讀文學，寫了一手好書法，建立敬老尊賢良好家風，家族感情凝聚力強，疼愛子孫的他只要一大群孩子回家，就會準備漢堡、雞塊、蛋塔等滿足孩子們開心吃喝，歡笑和樂。

孝順的女兒把住家門外空間打造成半開放式的小庭園，可邀請鄰居聊天喝咖啡、吃下午茶，與國外的晚輩視訊通話，每周有氣功老師幫他調理經絡，在子女細心照顧下，除了腳力退化稍有不便，健康狀態良好，身體檢查沒什麼紅字。

孫必信先生與國外的女兒視訊。圖／家屬提供
孫必信先生與國外的女兒視訊。圖／家屬提供
孫家人敬老尊賢、長幼有序，老太爺孫必信過年發紅包時，晚輩們必定磕頭謝謝。圖／家屬提供
孫家人敬老尊賢、長幼有序，老太爺孫必信過年發紅包時，晚輩們必定磕頭謝謝。圖／家屬提供
市長陳美玲親送敬老禮金給101歲人瑞孫必信先生。圖／市公所提供
市長陳美玲親送敬老禮金給101歲人瑞孫必信先生。圖／市公所提供
醫師檢查孫必信先生的身體健康一切ok，比讚。圖／家屬提供
醫師檢查孫必信先生的身體健康一切ok，比讚。圖／家屬提供
在自家小庭園與鄰居聊天、吃點心。圖／家屬提供
在自家小庭園與鄰居聊天、吃點心。圖／家屬提供

人瑞 宜蘭

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