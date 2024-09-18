回應拆樑團體批「市政吊車尾」 謝國樑表尊重：罷免別被政府過度濫用

罷樑投票剩20多天，國民黨立委王育敏、張嘉郡今晚到基隆挺市長謝國樑，在市區掃街。針對拆樑團體在台北掛牌批評市政吊車尾，謝國樑回應說，對拆樑團體表示尊重，但罷免雖是人民的權利，但不要被政府過度濫用。

針對拆樑團體今天到台北忠孝東路等三處地點掛牌，批評謝國樑施政吊車尾，謝國樑回應說，對拆樑團體的作為表示尊重，但罷免雖是人民的權利，但不要被政府過度濫用，當法院都已經判決有關東岸商場的所有權，市府已多次的勝訴。

謝國樑表示，當所有的施政，目前還債已超過10億以上，財政達到20年來最好的一刻，20年來都沒有麼好的財政數字，很多市民都在問他「到底在罷免什麼？」，因此一方面尊重拆樑的作為，一方面要出來投不同意票。

王育敏說，她是基隆的媳婦，很希望基隆愈來愈好，這場罷免就是「惡罷」，大家要站出來挺最有溫度的謝市長，他在長輩照顧成立LINE平台，還特別成立兒少處、室內兒童樂園，非常不容易，他有魄力有決心。

張嘉郡表示，謝國樑勇敢站出來守護基隆的市產東岸商場，但法院已經判決四連勝，罷免的理由已經消失了，證明謝市長一開始的行為就是對的，大家要出來勇敢挺謝國樑。