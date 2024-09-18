清出16.2公斤垃圾！花蓮秀姑巒溪出海口淨灘 撿拾菸蒂數量最多

花蓮縣政府與豐濱鄉公所及秀姑巒溪Cepo'（阿美族語「出海口」）水巡守隊日前於秀姑巒溪出海口辦理淨灘活動，共清理出16.2公斤的河岸及海岸垃圾，其中撿拾菸蒂約0.3公斤數量最多。

推廣永續發展目標，花蓮縣政府選擇觀光景點之一的秀姑巒溪為淨灘地點，除了提升海岸環境清潔，也配合台灣國際淨灘行動紀錄表（International Coastal Cleanup）進行海岸垃圾分類，透過數據呈現出海岸的狀況，此次共清理16.2公斤的河岸及海岸垃圾，其中撿拾菸蒂約0.3公斤數量最多。

縣長徐榛蔚表示，抽菸後隨手丟棄的菸蒂是最常見的廢棄物，菸蒂任意丟棄經排水或河川漂流到海灘或海洋會對水生物構成致命威脅，甚至破壞海洋生態。呼籲民眾菸蒂熄滅後妥善丟進垃圾桶，菸灰菸蒂不落地，共同維護花蓮好環境。

花蓮縣環保局指出，永續是花蓮的日常，永續發展目標SDG14為「海洋生態永續」，感謝豐濱鄉公所與水巡守隊志工共同維護海岸及水環境的清潔，展現守護海洋環境生態的決心與作為。

每年9月第3週星期六為世界環境清潔日，擇定在擁有美麗海岸段的豐濱辦理淨灘，豐濱鄉擁有豐富珍貴的海洋生態資源，縣政府將與大家一起，齊心從守護海洋，源頭減量開始改變生活模式，推動全民綠生活，營造永續花蓮。