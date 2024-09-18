快訊

大陸羽賽／帶傷完賽 戴資穎看父親暖心留言落淚：還能走就努力

陸宣布：34項台灣農產品 停止免徵進口關稅

曾獲周星馳大讚「表現得比我好」石班瑜這樣護嗓保飯碗

聽新聞
0:00 / 0:00

清出16.2公斤垃圾！花蓮秀姑巒溪出海口淨灘 撿拾菸蒂數量最多

中央社／ 花蓮縣18日電
花蓮縣政府與豐濱鄉公所、秀姑巒溪Cepo'水守隊日前在秀姑巒溪出海口舉辦淨灘活動，共清理出16.2公斤的河岸及海岸垃圾，其中撿拾菸蒂約0.3公斤、數量最多。圖／花蓮縣環保局提供（中央社）
花蓮縣政府與豐濱鄉公所、秀姑巒溪Cepo'水守隊日前在秀姑巒溪出海口舉辦淨灘活動，共清理出16.2公斤的河岸及海岸垃圾，其中撿拾菸蒂約0.3公斤、數量最多。圖／花蓮縣環保局提供（中央社）

花蓮縣政府與豐濱鄉公所及秀姑巒溪Cepo'（阿美族語「出海口」）水巡守隊日前於秀姑巒溪出海口辦理淨灘活動，共清理出16.2公斤的河岸及海岸垃圾，其中撿拾菸蒂約0.3公斤數量最多。

推廣永續發展目標，花蓮縣政府選擇觀光景點之一的秀姑巒溪為淨灘地點，除了提升海岸環境清潔，也配合台灣國際淨灘行動紀錄表（International Coastal Cleanup）進行海岸垃圾分類，透過數據呈現出海岸的狀況，此次共清理16.2公斤的河岸及海岸垃圾，其中撿拾菸蒂約0.3公斤數量最多。

縣長徐榛蔚表示，抽菸後隨手丟棄的菸蒂是最常見的廢棄物，菸蒂任意丟棄經排水或河川漂流到海灘或海洋會對水生物構成致命威脅，甚至破壞海洋生態。呼籲民眾菸蒂熄滅後妥善丟進垃圾桶，菸灰菸蒂不落地，共同維護花蓮好環境。

花蓮縣環保局指出，永續是花蓮的日常，永續發展目標SDG14為「海洋生態永續」，感謝豐濱鄉公所與水巡守隊志工共同維護海岸及水環境的清潔，展現守護海洋環境生態的決心與作為。

每年9月第3週星期六為世界環境清潔日，擇定在擁有美麗海岸段的豐濱辦理淨灘，豐濱鄉擁有豐富珍貴的海洋生態資源，縣政府將與大家一起，齊心從守護海洋，源頭減量開始改變生活模式，推動全民綠生活，營造永續花蓮。

垃圾分類 廢棄物 永續 淨灘 花蓮縣政府 觀光景點

延伸閱讀

本周舞蹈賽與自行車賽接力登場 花蓮盼體育帶動觀光

花蓮北興路破損路況差 縣府獲中央經費改善年底發包

花蓮北興路重車通行路面毀損 預計年底發包改善

打擊綠癌 花蓮小花蔓澤蘭收購價全台最高邀民眾除蔓

相關新聞

清出16.2公斤垃圾！花蓮秀姑巒溪出海口淨灘 撿拾菸蒂數量最多

花蓮縣政府與豐濱鄉公所及秀姑巒溪Cepo'（阿美族語「出海口」）水巡守隊日前於秀姑巒溪出海口辦理淨灘活動，共清理出16....

花蓮偏鄉監視器不足成安全死角 議員路口會勘促逾10處裝設

花蓮瑞穗鄉近期常有車禍、治安問題，因監視器不足而找不到肇事人車，鄉長吳萬德、民進黨籍議員胡仁順、警員等今天到多個路口會勘...

本周舞蹈賽與自行車賽接力登場 花蓮盼體育帶動觀光

2024太平洋盃運動舞蹈全國錦標賽將於22日在花蓮縣立體育館（小巨蛋）登場，將有超過180隊好手參加，這也是中華舞總國手...

花蓮北興路破損路況差 縣府獲中央經費改善年底發包

花蓮市北興路是美崙工業區聯外要道之一，因大型車輛長期行經反覆輾壓，路面凹凸不平，龜裂破損，民眾經常反應路況很差。花蓮縣府...

搭乘國道宜蘭玩3天只要299元 縣府爭取TPASS2.0…鐵公路1票吃到飽

交通部去年推動TPASS通勤月票，預計年底規畫短天期的TPASS 2.0上路，宜蘭動作快，縣府向公路局提出299元定期票...

與火車站有距離…羅東新轉運站需要接駁車？交通處：確實有使用需求

宜蘭羅東新轉運站月初啟用，上路後不少民眾反映與火車站有段距離，轉乘頗不方便，縣府推出接駁車服務，然而又引起另一批人質疑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。