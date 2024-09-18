花蓮偏鄉監視器不足成安全死角 議員路口會勘促逾10處裝設

花蓮瑞穗鄉近期常有車禍、治安問題，因監視器不足而找不到肇事人車，鄉長吳萬德、民進黨籍議員胡仁順、警員等今天到多個路口會勘，預計年底逾10處裝設監視器，以維護安全。

瑞穗鄉路口監視器密度不足，且因住家、商店、人車不密集，若發生車禍或治安事件，難以靠商店、住家監視器或行車記錄器找到肇事者，肇事原因也難以查明。因此鄉公所接到許多民眾、陳情，希望能裝設路口監視器。

胡仁順表示，縣府沒有為縣警局編列固定的監視器裝設預算，因此地方公所都需要靠議員協助，才有機會裝設路口監視器。但大花蓮地區議員多，裝設機會高，中南區腹地廣大卻少人協助，此次確認10多處急需裝設地點，希望能讓瑞穗鄉親安心生活。

吳萬德指出，鄉內許多路口曾發生過車禍、甚至有鄉親失去生命，但都沒有監視器幫助釐清肇因。鄉下因住戶分散，也很難有居家、商店監視器或是行車記錄器可用，以致許多車禍難以判斷肇責，希望此次的會勘能讓路口監視器儘速裝設完成，保障鄉親安全。