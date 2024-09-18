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本周舞蹈賽與自行車賽接力登場 花蓮盼體育帶動觀光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
2024太平洋盃運動舞蹈全國錦標賽將於22日在花蓮縣立體育館（小巨蛋）登場，超過180隊舞林好手較勁。記者王燕華／攝影
2024太平洋盃運動舞蹈全國錦標賽將於22日在花蓮縣立體育館（小巨蛋）登場，超過180隊舞林好手較勁。記者王燕華／攝影

2024太平洋盃運動舞蹈全國錦標賽將於22日在花蓮縣立體育館（小巨蛋）登場，將有超過180隊好手參加，這也是中華舞總國手選拔積分賽其中一站，來自全台的舞林高手勢必使出渾身解數，縣府邀請民眾屆時一同欣賞高水準舞技，為選手加油。

除了外縣市舞蹈好手，地主花蓮今年也有15隊參加，人數相當多，花蓮黎明教養院也將提供涼感毛巾給參賽選手。中華民國舞蹈總會總會長劉渼麗說，國標舞過去在花蓮是「一個人的舞林」，但花蓮在2020年舉辦全民運動會後，舞蹈風氣大幅提升，幾乎成了全民運動，很多選手一起站出來推廣。

她表示，這場賽事是舉辦4年以來參賽隊數最多的一屆，也是年度積分賽的第6站，並延續全民運的單人標準男、女組、拉丁等項目，也新增12歲以下組別，讓在地的選手有更多發揮的機會。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府從全民運的隔年開始，就積極爭取全國性單項運動在花蓮舉辦，各項賽事都強調國際標準，就是希望讓花蓮走向世界、世界走進花蓮，選手未來到國外比賽時能更有競爭力，明年花蓮也將舉辦國際運動舞蹈比賽，結合運動與觀光，縣府一定全力支持。

徐榛蔚，這周還有「環花東365自行車挑戰」，也將於20至22日在花蓮太平洋公園登場，連同太平洋盃運動舞蹈錦標賽，一共吸引近5000人周末來到花蓮，希望藉由體育帶動觀光，22日小巨蛋比賽場館免費開放，歡迎民眾入場欣賞高水準比賽。

2024太平洋盃運動舞蹈全國錦標賽將於22日在花蓮縣立體育館（小巨蛋）登場，超過180隊舞林好手較勁。記者王燕華／攝影
2024太平洋盃運動舞蹈全國錦標賽將於22日在花蓮縣立體育館（小巨蛋）登場，超過180隊舞林好手較勁。記者王燕華／攝影

花蓮 運動 體育館

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