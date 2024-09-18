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花蓮北興路破損路況差 縣府獲中央經費改善年底發包

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市北興路鄰近工業區，常有15噸以上重車行經，造成路面狀況不佳，縣議員魏嘉賢（左）邀縣府會勘，盼盡快改善。圖／縣議員魏嘉賢服務處提供
花蓮市北興路鄰近工業區，常有15噸以上重車行經，造成路面狀況不佳，縣議員魏嘉賢（左）邀縣府會勘，盼盡快改善。圖／縣議員魏嘉賢服務處提供

花蓮市北興路是美崙工業區聯外要道之一，因大型車輛長期行經反覆輾壓，路面凹凸不平，龜裂破損，民眾經常反應路況很差。花蓮縣府表示，3年前就獲國土管理署核定改善預算，為配合汙水下水道系統工程才延宕，近日再獲核定1942萬元，預計年底發包，明年上半年可以完成。

縣議員魏嘉賢今天邀縣府建設處長鄧子榆等人會勘。魏嘉賢說，北興路連接台9線、美崙地區及縣道193線，鄰近美崙工業區，也是15公噸以上大貨車及聯結車指定通行的路段，因重車長年來來往往，反覆輾壓，路面出現塌陷、破損；市民代表蔡翼陽表示，關於北興路況已經反映一段時間，希望早日改善，確保用路人安全。

魏嘉賢說，接到許多民眾反應北興路路面急需改善，但因國土署辦理新城北埔地區汙水下水道系統工程，為了避免道路鋪面改善後，又要因為汙水下水道開挖，鋪面更新工程才延宕，待該區域汙水下水道完工後，就向縣府建議早日施工，還給用路人一條平坦、好走的道路。

鄧子榆表示，汙水下水道工程施作完成後，再次向國土署提報北興路改善工程，已獲得核定1942萬元，將針對北興路府前路口至華東路口，總長1380公尺的路段做改善，會刨鋪5公分厚瀝青混凝土，調整路基不平整處，預計年底前發包，工期約需5個月，明年上半年完成。

花蓮市北興路鄰近工業區，常有15噸以上重車行經，長期輾壓下，造成路面狀況不佳。圖／縣議員魏嘉賢服務處提供
花蓮市北興路鄰近工業區，常有15噸以上重車行經，長期輾壓下，造成路面狀況不佳。圖／縣議員魏嘉賢服務處提供

國土署 花蓮 魏嘉賢

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