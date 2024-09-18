搭乘國道宜蘭玩3天只要299元 縣府爭取TPASS2.0…鐵公路1票吃到飽

交通部去年推動TPASS通勤月票，預計年底規畫短天期的TPASS 2.0上路，宜蘭動作快，縣府向公路局提出299元定期票3日券，購票3天內搭乘台北往返宜蘭國道客運、市區公車、台鐵鶯歌到漢本間的班車都不限次數，搭好搭滿，1票吃到飽，盼有助於吸引遊客，帶動震後的宜蘭觀光。

交通部公路局擬推出天數不超過14天的定期票，目前已有宜蘭縣、高雄市、台中市及台東縣提送方案。宜蘭縣政府近兩個月前，7月22日向公路局提報計畫，盼公路局儘速審查核定方案，以利縣政府接下來辦理採購招標、修改電子票證系統作業，才能趕得上年底上路。

宜蘭縣政府是以1800元通勤月票的搭乘模式，估算會來宜蘭搭乘市區客運觀光路線的月運量5000多人，下去推算出299元的定期票3日券，民眾買了這張票，可以在3天內免費搭乘台北往返宜蘭的國道客運、58條市區公車路線無限次數搭乘，台鐵從鶯歌與漢本之間，除了太魯閣及普悠瑪等列車外，其餘車種也都可以不限次數免費搭。

地震使宜蘭觀光旅宿業受到很大影響，縣政府說，買3日券搭乘國道客運到宜蘭，不論鐵公路運具，通通可以持299元票券一票玩到底，價格「幾乎等於打三折，非常划算」；議長張勝德盼中央儘速核定方案，新版「TPASS2.0」短天期票，有助於鼓勵台北遊客搭乘大眾運輸工具到宜蘭，如果誘因與吸引力足夠，更可避免國5雪隧塞車。