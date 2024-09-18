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與火車站有距離…羅東新轉運站需要接駁車？交通處：確實有使用需求

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東新轉運站月初啟用，距離火車站約300公尺，縣府推出接駁車服務，有民眾質疑是否必要，交通處說明每日尖峰時刻搭乘人數約為6、70人。本報資料照
羅東新轉運站月初啟用，距離火車站約300公尺，縣府推出接駁車服務，有民眾質疑是否必要，交通處說明每日尖峰時刻搭乘人數約為6、70人。本報資料照

宜蘭羅東新轉運站月初啟用，上路後不少民眾反映與火車站有段距離，轉乘頗不方便，縣府推出接駁車服務，然而又引起另一批人質疑，兩站相距不遠是否有接駁必要。交通處今說明，確有使用需求，每日尖峰時刻約有數十人搭乘，後續會滾動式調整班次。

羅東轉運站每年約有500萬旅次，是縣內運量最大的轉運站，舊轉運站靠近火車站，由於土地租約到期，縣府耗資10.63億元打造新轉運站，位於光榮路東側，設有12席國道客運與4席市區公車月台，加上地下二層498個汽車與1202個機車停車位，今年4月完工，9月6日啟用。

新站啟用後引起民眾熱議，最大的問題是轉乘，新站不像舊站靠近火車站，兩站相距約300公尺，中間又須經過路口，大熱天或下雨天會日曬雨淋；縣府3天後旋即推出接駁車服務，尖峰時段每10分鐘1輛車來回新轉運站與後火車站，然而再次引起反方意見，質疑是否有必要。

交通處長黃志良表示，實際調查後，發現住在冬山鄉、蘇澳鎮與南澳鄉的民眾有比較大的轉乘需求，目前接駁車運行1周多，每天上午尖峰時刻大概有6、70人搭乘，並非毫無必要；後續會再視民眾搭乘狀況與效益，滾動式調整接駁車的班次。

縣府原規畫新轉運站3到7樓的商場與火車站搭建空中廊道，因商場招租陷入瓶頸，空中廊道成空中樓閣，不少民眾希望至少在路口搭建天橋或闢地下道。黃志良指出，空中廊道的設計本就是與鐵路高架化搭配，待羅東站高架化的設計大致完成，較能規畫後續兩站的其他聯通方式。

許多人也反映新轉運站沒有冷氣，夏天時相當悶熱，黃志良坦言，原本設計為環保綠建築，就是採取自然通風，不會設置室內冷氣；悶熱原因有部分是因為廠商先前會關閉月台門，現在已請廠商全部打開，並增設2台冷風扇，後續也會繼續研議是否增加類似設備。

黃志良補充，最近有不少民眾將汽機車停在新轉運站周邊道路或人行道上，因而遭到開單，鼓勵民眾停在地下二層的停車場，目前汽機車位數量充足，汽車每半小時10元、機車1天20元，價錢不貴可多加利用。

羅東新轉運站大廳採半開放空間沒有冷氣，不少人反映悶熱，目前以增設2台冷風扇，縣府會繼續觀察是否有增加其他設備的必要，但不會設置室內冷氣。本報資料照
羅東新轉運站大廳採半開放空間沒有冷氣，不少人反映悶熱，目前以增設2台冷風扇，縣府會繼續觀察是否有增加其他設備的必要，但不會設置室內冷氣。本報資料照
原本規畫的新轉運站到火車站空中廊道，因轉運站3到7樓ROT案陷入瓶頸無法施作，改以地面的風雨廊道代替；至於是否規畫其他方式連通兩站，要待鐵路高架化設計完成。本報資料照
原本規畫的新轉運站到火車站空中廊道，因轉運站3到7樓ROT案陷入瓶頸無法施作，改以地面的風雨廊道代替；至於是否規畫其他方式連通兩站，要待鐵路高架化設計完成。本報資料照
羅東轉運站地下二層設有498個汽車位與1202個機車位，交通處建議民眾多加利用，勿隨意停放周邊道路或人行道遭到罰款。本報資料照
羅東轉運站地下二層設有498個汽車位與1202個機車位，交通處建議民眾多加利用，勿隨意停放周邊道路或人行道遭到罰款。本報資料照

宜蘭 客運 火車站 羅東

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