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安心亞陪民眾踩街 基隆海洋老鷹嘉年華21日封街大遊行

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑說，今年在延續傳統的同時，也加入更多不一樣的創意，增加地方特色及代表性。記者游明煌／攝影
市長謝國樑說，今年在延續傳統的同時，也加入更多不一樣的創意，增加地方特色及代表性。記者游明煌／攝影

今年的基隆海洋老鷹嘉年華21日登場，當天城市代言人安心亞參與踩街遊行，並有煙火、無人機表演等多元內容。市長謝國樑說，今年在延續傳統的同時，也加入更多不一樣的創意，將基隆設市百年元素融入，增加地方特色及代表性。

當天踩街遊行於下午3時由國門廣場起走，行經城隍廟、基隆廟口、微風東岸、海洋廣場再返抵國門廣場，以豐富表演及魅力服飾，共同打造繽紛嘉年華遊行，邀大家一同體驗基隆海洋城市的特色，安心亞會參與踩街遊行。

謝國樑今天在記者說明會表示，海洋老鷹嘉年華活動今年已邁入第14年，在社區團隊與市府共同努力之下，不僅逐步由社區營造發展邁向城市節慶活動，更在去年首度入選交通部觀光署台灣觀光雙年曆全國級活動。今年擴大邀請到來自日本京都與琉球的森巴鼓隊與舞團來台。

謝國樑指出，今年除大壯觀願景發展協會為首的多組社區團隊，更打造全新遊行道具，加入大型的在地IP鷹站長造型氣偶，加開晚間表演活動，搭配夜間煙火及無人機展演。

除了踩街遊行外，當日下午1時至8時間在國門廣場也將有超過25攤海味市集，內容豐富多元，更推出「拚好味」創意活動，凡達成指定條件即可獲得紀念文創小物，更有機會抽到iPad Air 6、SOUNDPEATS無線耳機及無線三合一可折疊充電器等多項好禮。

市府說，21日下午2時至5時，遊行路線周邊將實施封路及相關交通管制措施，活動周邊停車場有相關進出場管制配套措施，請民眾提前改道。大眾運輸配合異動路線及站點，請民眾注意配合。相關停車管制、車輛改道資訊請至基隆市文化觀光局網站「公告資訊」查詢。

今年的基隆海洋老鷹嘉年華21日登場，當天城市代言人安心亞參與踩街遊行。本報資料照片
今年的基隆海洋老鷹嘉年華21日登場，當天城市代言人安心亞參與踩街遊行。本報資料照片
今年的基隆海洋老鷹嘉年華21日登場，當天城市代言人安心亞參與踩街遊行。本報資料照片
今年的基隆海洋老鷹嘉年華21日登場，當天城市代言人安心亞參與踩街遊行。本報資料照片
市長謝國樑說，今年在延續傳統的同時，也加入更多不一樣的創意，增加地方特色及代表性。記者游明煌／攝影
市長謝國樑說，今年在延續傳統的同時，也加入更多不一樣的創意，增加地方特色及代表性。記者游明煌／攝影

基隆 謝國樑

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