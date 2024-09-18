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蘭陽媽祖文化節Q版平安符亮相 金曲歌王荒山亮媽祖保庇神曲首播

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙與南天宮主委林祺山宣布，蘭陽媽祖文化節將於20日起一連舉行3天，包括海上巡航與陸上行腳，最近開始吃素的林姿妙將全程陪同走3天。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與南天宮主委林祺山宣布，蘭陽媽祖文化節將於20日起一連舉行3天，包括海上巡航與陸上行腳，最近開始吃素的林姿妙將全程陪同走3天。記者戴永華／攝影

宜蘭一年一度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」後天將在南方澳南天宮起駕，展開為期3天海陸遶境。媽祖節舉辦5年來，主辦活動的南天宮首度邀請金曲歌王荒山亮創作「媽祖保庇喔」神曲今公開首播，電音舞風輕快好聽，Q版平安符也在今天亮相，加持5萬個供民眾索取。

縣政府與南天宮召開記者會公布藝人荒山亮為今年蘭陽媽祖文化節，量身打造的神曲。主辦單位表示，歌詞發想與「天上聖母經」有關，把經文內講述的媽祖精神，例如駕彩雲飛大海、安波定浪、度化苦厄都寫入歌中，以電音舞曲編排，在傳統和現代曲風交錯下，今邀請歌手許志豪演唱，輕快有朝氣，以音樂力量唱出媽祖庇佑眾生的祈盼。

縣長林姿妙已開始茹素3天，也會全程參與海陸巡航走3天。議長張勝德、林姿妙今帶領一級主管及參與活動代表向媽祖等眾神尊上香，祈求風調雨順、四時無災。

林姿妙說，媽祖文化節20、21、22日登場，蘇澳區漁會與頭城區漁會各有66艘漁船負責海巡任務，首日一早百餘艘船從南方澳出發，中午抵達烏石港後陸上行腳，感謝各界配合宗教盛事。

每年深受民眾期待的「平安符」亮相，縣府民政處表示，平安符以大紅祥瑞色為底，正面印有喜眉笑眼的可愛Q版媽祖，頭戴鳳冠，身穿天后的黃色龍袍神衣，相當討喜；背面是海上「海陸巡安，庇佑蘭陽」字樣，彰顯媽祖庇佑海事平安、微笑護佑眾生之意。

每個平安符袋裡均裝有1張經媽祖印加持過的平安令符，民眾可於9月20日至22日陸巡遶境途中，在平安符發放地點索取，發完為止。

此外，今年提倡宗教環保化，活動期間鼓勵遶境隊伍使用鞭炮機、降低金紙使用量維護空氣品質，並在休息點設置廚餘與資源回收區，鼓勵大家愛媽祖也愛環保。相關活動訊息請上「2024蘭陽媽祖文化節」臉書粉專查詢。

議長張勝德、縣長林姿妙今天帶領一級主管及參與活動代表向媽祖等眾神尊上香，祈求風調雨順、四時無災。記者戴永華／攝影
議長張勝德、縣長林姿妙今天帶領一級主管及參與活動代表向媽祖等眾神尊上香，祈求風調雨順、四時無災。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與南天宮主委林祺山宣布，蘭陽媽祖文化節將於20日起一連舉行3天，包括海上巡航與陸上行腳，最近開始吃素的林姿妙將全程陪同走3天。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與南天宮主委林祺山宣布，蘭陽媽祖文化節將於20日起一連舉行3天，包括海上巡航與陸上行腳，最近開始吃素的林姿妙將全程陪同走3天。記者戴永華／攝影
喜眉笑眼的可愛Q版媽祖「平安符」今天亮相，主辦單位製作5萬個供民眾索取。記者戴永華／攝影
喜眉笑眼的可愛Q版媽祖「平安符」今天亮相，主辦單位製作5萬個供民眾索取。記者戴永華／攝影
喜眉笑眼的可愛Q版媽祖「平安符」今天亮相，主辦單位製作5萬個供民眾索取。記者戴永華／攝影
喜眉笑眼的可愛Q版媽祖「平安符」今天亮相，主辦單位製作5萬個供民眾索取。記者戴永華／攝影
議長張勝德、縣長林姿妙今天帶領一級主管及參與活動代表向媽祖等眾神尊上香，祈求風調雨順、四時無災。記者戴永華／攝影
議長張勝德、縣長林姿妙今天帶領一級主管及參與活動代表向媽祖等眾神尊上香，祈求風調雨順、四時無災。記者戴永華／攝影

南天宮 媽祖 林姿妙

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