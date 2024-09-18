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基隆大武崙沙灘爆爭議 合法店家控非法業者占地租洋傘

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆大武崙沙灘爆爭議，合法店家控非法業者沙灘占地租借洋傘，搶走生意，生存困難。本報資料照片
基隆大武崙沙灘爆爭議，合法店家控非法業者沙灘占地租借洋傘，搶走生意，生存困難。本報資料照片

基隆市大武崙沙灘目前土地權屬是未登錄國有地，每逢假日沙灘擠滿人潮，但合法商家指控不合法業者占用沙灘，就近租借洋傘、帳棚，導致周遭合法業者沒生意，苦不堪言。市府表示，土地正進行最後一步撥用、登錄程序，完成後即可依地方自治條例來管理規範，針對違規行為開罰。

大武崙沙灘海域去年8月發生一日3人溺水死亡慘劇，市府事後拉近警戒線並公布越線依發展觀光條例處罰，雖已收警效。但

夏季人潮多，沙灘岸際卻出現亂象，包括烤肉、搭帳篷、外地業者違規營業，導致合法當地商家沒生意，向議員提出陳情，大吐苦水，今天相關單位前往會勘。

合法的商家表示，假日有一半的沙灘範圍，是不合法流動的業者提供的洋傘、帳棚，讓合法的業者相當無奈，根本沒有生意可做，沙灘被占用如同占地為王。

議員吳驊珈說，大武崙沙灘周邊有很多合法經營的店家，但都恪守沙灘不能違規使用的原則，在營業範圍內經營，但目睹很多不合法業者違規使用亂象，在沙灘設攤、露營、烤肉等，經反映也沒有獲得解決，覺得對合法店家非常不公平。

基隆市政府產發處副處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘較特殊的是，由北觀處和基隆市政府共同來管理，包括海域安全及沙灘的管理。目前的分工，沙灘是由市府維管，包括清潔、人員安全維護，但因沙灘土地權屬是「未登錄國有地」，市府必須完成土地的撥用登錄的程序，目前正在走最後一步，就能訂定法源，依地方自治條例來管理。

蔡馥嚀說，未來會盤點使用的樣態，釐清哪些是合法、不合法的行為，進行完善的規範。如有占用或違規使用，將會同北觀處、警方進行聯合取締，一起維護沙灘的清潔及使用。

國有地 基隆 沙灘

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